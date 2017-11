L'excomité d'empresa de RTVV torna el Premi Llibertat d'Expressió a la Unió de Periodistes

L'excomité d'empresa de RTVV ha tornat a la Unió de Periodistes Valencians el Premi Llibertat d'Expressió que el col·lectiu va rebre en 2013 en defensa d'una ràdio i televisió públiques, en valencià i de qualitat. La decisió arriba després que el passat dissabte l'associació de professionals decidiria en assemblea demanar al jutjat que paralitze de forma cautelar les borses temporals de la nova radiotelevisió valenciana, À Punt. El resultat de la votació ha sigut el detonant per a tornar l'escultura de Rafael Amorós acompanyada per una carta en què asseguren que "ens resulta impossible mirar amb orgull un guardó que ens encoratjava a lluitar quan aquells que aleshores ens animaven a fer-ho ara ens porten als tribunals fent gala del corporativisme més ranci". "Estem segurs –es diu a la missiva– que l'Executiva de la Unió de Periodistes comprén perfectament que aquell guardó que ens va lliurar el 2013 hui s'ha convertit en un sarcasme i una burla. El premi no pot estar ni un minut més en les nostres mans. Li la tornem. No volem el premi".

En la carta que ha rebut hui la Unió de Periodistes es detallen els "greuges" que han patit els extreballadors de RTVV per part de l'associació des que el Tribunal de Justícia valencià va declarar il·legal l'ERO que afectava la plantilla i que va ser determinant perquè el Consell, aleshores presidit per Alberto Fabra, decretara el tancament de l'ens públic. "Aquesta decisió tingué un efecte insòlit sobre la Unió de Periodistes que, de la nit al matí, va tallar en sec tota l'empatia i tota la solidaritat que ens havia donat fins aleshores. Tan insòlit fou el canvi de postura que del 'RTVV no es tanca' es passà sense solució de continuïtat a volem una RTVV nova, però amb treballadors nous. En resum, als extreballadors se'ls negà el pa i l'aigua i es reivindicà que la futura ràdio i televisió hauria de 'partir de zero', l'expressió convertida en lema que havia creat l'expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, just el dia anterior que el fera seu la Unió de Periodistes. Tal qual, sense complexos, sense miraments, sense cap vergonya. I així fins ara", critiquen en la missiva.

"Indignant"

En aquesta línia, l'excomité d'empresa considera "indignant" la decisió de la Unió de Periodistes, que en la seua opinió és l'últim episodi d'aquesta campanya que denominen 'partir de zero'. "La situació resulta especialment indignant si tenim en compte que els avantatges que se'ls dóna als extreballadors en el barem de la borsa de treball impliquen una retallada important dels drets reconeguts i firmats en l'ERO. Uns termes que hipòcritament la Unió de Periodistes sempre ha dit defensar tot i sabent perfectament que el compliment de l'ERO era absolutament incompatible amb la seua postura", expressen. El comité d'empresa assegura que l'experiència que s'aplica als extreballadors de RTVV parteix del mateix barem que "està aplicant-se en tot el sector públic valencià des de fa més de 10 anys".

Així mateix, l'excomité denuncia que els plantejaments de la Unió de Periodistes obeeixen a "un conflicte ideològic" i no a un problema generacional. "Aquesta posició posa en relleu la deriva que ha pres l'executiva d'aquesta organització que ha fet bandera del 'lleva't tu perquè em pose jo'. Una deriva que fa uns anys hauria sigut impensable. La Constitució, la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i tota la legislació laboral deixa en mans dels sindicats i els representants dels treballadors la negociació col·lectiva, un dret que no pot arrogar-se cap organització que, a més, només representa els interessos corporatius d'alguns periodistes i que, damunt, és només una sola de totes les categories laborals existents en À Punt", reblen en el document.