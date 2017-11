FGV contractarà 25 maquinistes i 7 oficials per a mantindre el servei afectat per un ERO

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha anunciat aquest dilluns la contractació temporal de 25 maquinistes i 7 oficials de taller per a poder mantenir el servei que, segons ha alertat, "perillava" aquest mes com a conseqüència de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) de l'anterior govern –pel qual es va acomiadar 300 treballadors– i per l'"ofec" que suposa la taxa de reposició establida pel Ministeri d'Hisenda, que limita la contractació d'empleats públics.

Salvador ha realitzat aquestes declaracions després de reunir-se amb el gerent de FGV i amb representants del comité d'empresa, en una roda de premsa en la qual ha subratllat que aquesta contractació, autoritzada per la conselleria d'Hisenda amb el vistiplau del ministeri, suposarà una "bomba d'oxigen" per al servei, que en aquests moments es troba en una situació "crítica" i, fins i tot, "dramàtica" per la falta de personal.

Els nous treballadors començaran el període de formació especialitzada teòrica i pràctica el 24 de novembre i està previst que la seua contractació efectiva es realitze entre gener i febrer de 2018, amb un cost d'1,4 milions d'euros. Segons ha explicat la consellera, quan el ministeri d'Hisenda que dirigeix Cristóbal Montoro alce la taxa de reposició "es compensaran" aquestes 25 contractacions, encara que per a ocupar-les de manera definitiva es convocarà un concurs públic.

La titular d'Obres Públiques ha insistit en la necessitat que Montoro "flexibilitze" la taxa de reposició, però davant una mesura que "no arriba" s'ha optat per aquesta contractació temporal, autoritzada per la Conselleria d'Hisenda, amb el permís del Ministeri.

Per a Salvador, la taxa de reposició és una "espasa de Dàmocles" que impedeix incorporar nous empleats públics al servei quan, a més, "tenim recursos per a més contractes", ha assegurat. Ara, amb aquesta nova contractació temporal, que calcula que podria durar uns tres anys, confia a "estabilitzar" el servei. En qualsevol cas, "som ambiciosos", ha avisat, i la seua intenció és "millorar".