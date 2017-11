L'Audiència de Castelló anul·la un contracte bancari perquè calia llegir-lo "amb lupa"

L'Audiència Provincial de Castelló ha anul·lat una clàusula d'un contracte bancari signat amb Citibank per la grandària de la lletra, tan "xicoteta que es requereix una lupa per a la seua lectura". Així consta en una interlocutòria dictada per la Secció Tercera que admet a tràmit la demanda del banc contra un client per l'impagament de les quotes de la targeta de crèdit de la qual és titular.

La sala limita les pretensions de l'entitat financera en permetre-li reclamar només el principal del deute (4.600 euros) però no els 766 euros d'interessos en anul·lar la clàusula que els fixa perquè "la tipografia amb què està redactada és tan reduïda que per a la seua lectura no n'hi ha prou amb l'ús d'unes ulleres, sinó que es necessita una lupa".

Segons la interlocutòria, "la clàusula general del contracte que fixa l'interés no supera el necessari control de transparència, atés que eixe interés s'estableix al revers del contracte, que es troba sense signar pel demandat".

Al fet que "la lletra" siga "tan minúscula" que "es necessita l'ús d'una lupa, no sent suficient les lents usuals de lectura" se suma, segons l'Audiència de Castelló, la "difícil comprensió" per a un client "mitjà en utilitzar conceptes i fórmules matemàtiques complicades".