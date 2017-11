El jutge reobri la investigació per presumptes pagaments irregulars d'Educació a alliberats de la concertada

El jutjat d'instrucció número 3 de València ha reobert la investigació per presumptes pagaments irregulars de la Conselleria d'Educació, durant mandats anteriors del PP, a alliberats de la patronal de la concertada Feceval que haurien cobrat per una labor docent no realitzada i ha sol·licitat a la Conselleria informació sobre responsables dels centres, segons ha pogut saber Europa Press.

Aquesta causa, en la qual figura com a únic investigat el president de Feceval, José Manuel Boquet, va ser arxivada inicialment pel jutjat, però un recurs de l'Advocacia de la Generalitat va aconseguir que l'Audiència ordenara reobrir la investigació. El jutge ha tornat a obrir el procediment i ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació informació sobre les persones responsables dels centres concertats i de formació de professorat per a poder citar-los a declarar.

La investigació es va iniciar arran d'una denúncia de la Fiscalia de València, que tenia el seu origen en una denúncia de Compromís. Com a conseqüència es van incoar dues peces: aquesta, pels pagaments als anomenats 'alliberats' de la patronal, i una d'altra ja sobreseguda per suposats pagaments en l'excés a la concertada.

El fiscal va demanar el sobreseïment provisional d'aquesta causa, encara que sí que reclamava deducció de testimoniatge i remissió al Tribunal de Comptes. Per la seua banda, l'Advocacia de la Generalitat es va oposar en considerar que els fets no eren una irregularitat administrativa, sinó que podien ser constitutius d'estafa, malversació, falsedat documental o frau de subvencions. Segons el lletrat de la Generalitat, s'havien depassat els límits del conveni entre Generalitat i la federació i es va simular la contractació de professors la destinació dels quals va ser realitzar treballs en Feceval.

Encara que el jutjat d'instrucció va decidir l'arxiu provisional de les actuacions, després l'Audiència les va reobrir en apreciar "indicis objectius de criminalitat derivats del fet d'haver signat contractes simulats amb cinc persones molt vinculades a Feceval per a, així, permetre'ls treballar com a empleats d'aquesta entitat però cobrant amb càrrec a l'erari públic, sense que ara com ara haja quedat justificat d'una manera mínimament convincent, almenys al nivell indiciari, que aquelles persones van realitzar l'activitat laboral explicitada en els contractes, que era el desenvolupament de 'tasques d'organització i coordinació de formació del professorat'".

Informe d'intervenció

Es dóna la circumstància que, en el marc d'aquesta investigació, es va aportar al jutjat un informe elaborat per la Intervenció General de la Generalitat que sosté que, entre els anys 2010 i 2014, la Conselleria d'Educació va realitzar "pagaments indeguts" per valor d'un poc més de 400.000 euros a quatre persones en concepte de nòmines de personal contractat per centres concertats però que, no obstant açò, desenvolupaven el seu treball en la federació Feceval.

El document va concloure que la Conselleria d'Educació havia estat "pagant sense cobertura legal alguna des de l'exercici 2010 fins a 2014 les nòmines de personal contractat pels centres privats concertats que, no obstant açò, ha desenvolupat el seu treball en Feceval".

L'òrgan de control explica que en els anys 1990 i 2003 la Generalitat va subscriure acords amb dues entitats que agrupen centres privats i concertats, una d'elles Feceval, en els quals es contemplava la col·laboració d'ambdues parts per a la formació del professorat. En anys successius, es van signar una sèrie d'addendes, l'última d'elles data del 2009 i no preveia la possibilitat que els acords es prorrogaren tàcitament. Per tant, "al marge de la legalitat o no dels convenis i de les addendes, des de l'1 de gener de 2010 s'estan realitzant pagaments indeguts, ja que no existeix conveni ni subvenció ni acte administratiu que donen validesa als mateixos", segons aquest informe.