Alcón es desdiu davant el jutge i nega, ara, el blanqueig de diners del PP de València

María José Alcón, exedil de Cultura del PP a l'Ajuntament de València, ha negat al jutge que instrueix la peça de Taula dins del cas Imelsa el presumpte blanqueig del seu partit en el grup municipal i ha aclarit que quan va admetre el fet, en el moment que va prestar declaració, després de ser detinguda, es trobava "molt malament" i no recordava què havia dit.

Alcón estava citada a declarar aquest dilluns, com a investigada, a les 13 hores en el jutjat d'instrucció número 18 de València, per a aclarir les seues contradiccions en relació amb el blanqueig del PP en el consistori que ha arribat a admetre en alguna ocasió.

L'exedil ha arribat a les 12.50 hores a la Ciutat de la Justícia de València, acompanyada del seu advocat, i ha afirmat als mitjans de comunicació que no anava a fer cap tipus de declaració fora del jutjat. Preguntada per si manté el que va dir en una conversa telefònica quan al·ludia a una "corrupció total" en el PP, ha insistit: "No faré cap declaració".

Alcón ha estat declarant prop de mitja hora i ha respost a les preguntes formulades pel jutge. Ha negat en aquesta ocasió el blanqueig en el PP de València i ha assegurat que mai va rebre diners de l'exsecretària del grup municipal popular en el consistori, María del Carmen García Fuster.

Aquesta versió contradiu la que va prestar davant el jutge després de ser detinguda en destapar-se el cas Imelsa, quan sí que va reconéixer el suposat blanqueig. Alcón, a més, va parlar de la suposada "corrupció" amb el seu fill en una conversa telefònica intervinguda que està incorporada en el procediment. En ella explicava com assessors i regidors feien aportacions de 1.000 euros al partit i després se'ls retornava aquesta quantitat en bitllets de 500.

No obstant açò, quan posteriorment va prestar declaració com a testimoni en el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), dins de la investigació oberta al diputat de les Corts Miquel Domínguez per aquest suposat blanqueig, ho va negar tot.

Davant les seues contradiccions, l'exedil ha acudit hui a declarar en el jutjat i ha mantingut aquesta última versió. Ha negat qualsevol tipus de blanqueig en les files del PP i ha explicat que quan va ser interrogada a la Policia i davant el jutge es trobava "molt malament" i no recordava el que havia dit en aquell moment.

No obstant això, en la conversa amb el seu fill, Alcón al·ludia al suposat blanqueig del partit, pel qual s'haurien blanquejat fins a 50.000 euros en les eleccions municipals i autonòmiques de 2015. Afirma que el partit va fer "un parany" en donar-li "1.000 euros en dos bitllets de 500", que qualifica de "diners negres". Després, afirma que ella "havia de fer una transferència legal del meu compte per a blanquejar diners", és a dir, corrupció política total", apunta.