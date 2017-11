Gandia liquida els 55 milions de deute amb els proveïdors heretats del govern del PP

L'equip de govern de Gandia ha liquidat el deute de 55 milions d'euros amb proveïdors heretats de l'anterior legislatura, segons ha anunciat aquest dilluns l'alcaldessa, Diana Morant, qui ha comparegut acompanyada de la vicealcaldessa, Lorena Milvaques. "Hui és un bon dia per a Gandia. No sempre hem pogut comparéixer per a donar bones notícies, però hui ho fem per a demostrar que la responsabilitat del govern i l'edil de Ciutadans han donat els seus fruits. Tot el deute a proveïdors de l'Ajuntament que havíem heretat ja ha sigut pagat", ha apuntat Morant, qui ha afegit que, malgrat que el Ministeri d'Hisenda no ha habilitat cap pla de pagament, s'ha aconseguit pagar totes les factures que quedaven pendents de l'època del PP .

Segons ha assegurat l'alcaldessa, "ho hem hagut de fer a pulmó a causa del pla d'ajust imposat pel Ministeri d'Hisenda. Hem tractat d'explicar que un mal comportament de l'Ajuntament provocava danys a la ciutat i la comarca. Quan u no paga el que encarrega a les empreses que oferien serveis a l'ajuntament, s'acaben produint tancaments de negocis i acomiadaments".

En aquesta línia, ha explicat que el millor pla d'ocupació de la legislatura "ha sigut pagar als proveïdors", per a la qual cosa s'ha comptat amb els pressupostos de 2016 i 2017. "Ara ja estem pagant a 35 dies. Fa uns dies vam poder pagar els últims nou milions d'euros que l'Ajuntament devia a proveïdors i amb açò hem posat fi a l'etapa de malbaratament de l'anterior govern", ha manifestat.

Dels 55 milions d'euros, 16 corresponien a factures als calaixos i que no estaven previstes en els pressupostos de la passada legislatura. A partir d'ara, Morant ha explicat que el full de ruta passa per absorbir el deute pendent de l'empresa IPG, de quan va passar a formar part de l'Ajuntament. Aquesta mesura ha sigut negociada amb el Ministeri i es contemplarà en els pròxims pressupostos, de manera que el superàvit es destinarà a pagar el que queda pendent d'IPG.

Morant ha recalcat que s'ha aconseguit pagar els 55 milions mantenint el funcionament normal de la ciutat i que hi ha hagut altres operacions que s'han executat i que han evitat l'augment total del deute, com són els 22,7 milions d'euros d'interessos bancaris que s'ha aconseguit condonar amb els bancs a causa dels impagaments a les entitats bancàries de l'anterior govern. A més, hi ha 17 milions estalviats des d'IPG i 6 milions per la negociació dels pàrquings municipals.