El president de la CEV considera una "mostra de responsabilitat" l'assistència massiva a la marxa del 18-N

El president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, ha definit la marxa reivindicativa del passat dissabte en favor d'un finançament just per al País Valencià "com una mostra de responsabilitat" i ha fet una crida a tots els partits polítics perquè tracten aquesta qüestió de manera prioritària, ja que compta amb el suport de tota la societat valenciana.

El president de la patronal ha remarcat la unitat dels empresaris del País Valencià i la vertebració que la CEV fa del territori durant la seua intervenció en el Club de Trobada Manuel Broseta, amb la conferencia 'El compromís de la CEV amb la vertebració de la Comunitat Valenciana' que ha tingut lloc aquest dilluns. El dirigent empresarial ha destacat que s'està començant a deixar enrere la dolenta situació econòmica dels últims anys, que "junt amb la corrupció, que ha impactat durament" al País Valencià, "ha afectat l'autoestima del territori". Ha felicitat el Consell per la seua tasca de recuperació de la reputació del territori i ha incidit que "no és casual" que ara els empresaris estiguen untis "en la reivindicació de qüestions que entenen bàsiques i prioritàries", com és el cas del finançament just per al País Valencià.

"La reivindicació d'un nou model de finançament autonòmic, equitatiu i just" amb el País Valencià és, segons Navarro, una qüestió que els empresaris fa temps que demanen, "i que els ciutadans vam reclamar el passat dissabte als carrers de València, Castelló i Alacant". La marxa, que va ser "un exemple de responsabilitat, sensatesa i civisme", ha de servir, en paraules de Navarro, "de suport per a tots els parits polítics" perquè "des d'aquest dilluns la reforma del model de finançament siga una prioritat en l'agenda política nacional i s'inicien les negociacions". Cal recordar que el Partit Popular va ser l'única formació política que no va estar present en la reivindicació del 18-N. Ha demanat que l'exemple del fracàs de la política amb el conflicte català siga una eina d'aprenentatge per a no reproduir els mateixos errors.