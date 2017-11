Sánchez assumeix la petició del Consell i exigeix a Rajoy que presente ja el nou model de finançament

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigit al govern que "complisca amb els seus compromisos" i presente la proposta del nou sistema de finançament autonòmic abans del 31 de desembre i "sense més dilacions", al mateix temps que ha estés la mà a l'executiu central per a asseure's i obrir un procés de negociació sobre aquesta qüestió.

Així ho ha indicat Sánchez davant els mitjans de comunicació després de mantenir aquest dilluns una reunió entre la permanent del PSOE i l'executiva dels socialistes valencians, en la qual ha participat el secretari general del PSPV, Ximo Puig, i a la qual també han assistit la sotssecretària general, Adriana Lastra; el secretari d'organització, José Luis Ábalos, i el de Política Federal, Patxi López, al costat d'altres càrrecs socialistes.

En aquesta trobada s'ha aprovat una resolució sobre aspectes centrals del finançament autonòmic i local, en el qual s'exigeix al govern que "sense dilació" presente la seua proposta de nou model de finançament l'any 2017, "tal com havia promés". "És la seua responsabilitat fer aquest primer pas amb una proposta sobre la qual la resta de les forces polítiques i els legítims representants de les comunitats autònomes puguen reflexionar i establir les seues pròpies posicions, negociar i pactar un nou model", resa el text

Sánchez ha mostrat el compromís del PSOE amb la necessitat de la reforma del sistema de finançament i ha reclamat al govern que complisca amb el compromís que va adquirir en la Conferència de Presidents de tancar un nou model abans de finalitzar aquest 2017. "Aquesta qüestió és de justícia social i és un compromís del govern que ha sigut postergat", ha lamentat Sánchez, per a qui, a més, suposa "incomplir amb la legalitat" perquè "la llei que regula el finançament exigia fa quatre anys que el sistema estiguera actualitzat".

Per açò, ha acusat el president Mariano Rajoy de no modificar el sistema en cinc anys quan, a més, comptava amb majoria absoluta per a fer-ho. "Ho va incomplir i ara fa un any que ho incompleix amb el suport entusiasta de Cs", ha criticat, per a recriminar al PP la seua "desídia" en aquesta qüestió i a Cs la seua "hipocresia" per donar suport al contingent basc, però no recordar les 16 autonomies restants.

Acabar amb el deute històric

Després de la reunió mantinguda per la permanent de l'executiva Federal del PSOE i la del PSPV, Pedro Sánchez i Ximo Puig s'han compromés amb l'eliminació del deute generat per l'infrafinançament. El també president de la Generalitat ha agraït a la direcció federal del partit "la sensibilitat" envers el problema valencià i el líder del PSOE ha reivindicat que "d'una vegada per sempre es resolguen els deutes històrics que té l'Estat amb alguns territoris, especialment amb la Comunitat Valenciana". Sánchez també ha posat en valor la manifestació del passat dissabte a València en la qual el poble valencià va eixir al carrer per a denunciar la discriminació que pateix.

La reunió bilateral ha aprovat una resolució que contempla aspectes centrals del finançament autonòmic i local. En ella, els socialistes defensen que "la suficiència financera ha de passar a ser una de les característiques centrals del nou model de finançament per a totes i cadascuna de les comunitats autònomes, incloent la resolució dels problemes de dèficit excessiu acumulat, ocasionat moltes vegades per l'injust infrafinançament".

Respecte a l'actual model de finançament, Pedro Sánchez ha assenyalat que es tracta d'un "model esgotat" que precisa d'un replantejament urgent. En aquesta línia ha reiterat que el PSOE està disposat a estendre la mà al govern espanyol perquè el nou model estiga en marxa, tal com es va comprometre, abans de 2018.

Per la seua banda el líder del PSPV, Ximo Puig, ha recordat que "el debat del nou model no pot ser ni entre les comunitats autònomes ni entre partits sinó que ha de ser el govern el que garantisca l'accés en igualtat de condicions als serveis bàsics de totes les autonomies sense que existisca discriminació".