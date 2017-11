Anticorrupció demana sis anys de presó per a Grau per acceptar rellotges de luxe d'un contractista

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita sis anys de presó per a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, acusat d'acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència.

Així consta en la qualificació provisional del ministeri públic, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'atribueixen a Grau delictes de blanqueig de capitals i un delicte continuat de suborn. També se li reclama el pagament d'una multa de 75.000 euros.

Al costat de Grau, investigat també en el conegut com a cas Imelsa, està processat en aquesta causa, instruïda pel Jutjat número 19 de València, l'empresari Urbano Catalán, responsable de Transvia i de Viajes Privilege, que gestionen el 'bus turístic' en la ciutat. Per a ell, el fiscal reclama una pena d'un any de presó per suborn.

Segons s'ha investigat en aquest procediment, Transvia regalava a canvi de contractes, suposadament, rellotges d'alta gamma a l'exvicealcalde i, després, l'exedil del PP en el consistori presumptament els canviava per uns altres de preu superior i abonava la diferència, sistema que constituiria un blanqueig.

Els investigadors han pogut rastrejar aquesta actuació perquè en els rellotges figura el número de sèrie. Així, els han pogut comparar en l'establiment on es feien els canvis i comprovar el procés.

Les diligències es van obrir a la fi del 2015 quan el jutjat va rebre una denúncia de la Fiscalia contra tots dos investigats –terme que substitueix al d'imputat després de la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal–. Grau i l'empresari Urbano Catalán van ser detinguts el passat 22 de febrer i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar davant la Guàrdia Civil, on tampoc van declarar.

2,5 milions en contractes

Entre 2006 i 2015, mercantils relacionades amb Urbano Catalán van signar amb l'Ajuntament de València un total de 16 contractes per un import aproximat de 2,5 milions d'euros. Un d'ells, una festa de persones majors adjudicada a Transvia per 652.748,55 euros. La resta fan referència a adquisicions de vehicles, serveis d'allotjament i manutenció del Certamen Internacional de bandes i una altra sèrie de transports.

El primer regal es va registrar el 2010, quan Grau va adquirir d'una coneguda joieria de València un rellotge d'or per import de 25.680 euros que va ser abonat parcialment mitjançant la devolució d'un altre que costava 13.500 euros i que li va ser regalat per l'empresari Urbano Catalán i facturat a Viajes Transvia.

Segons estima el fiscal, aquest obsequi es va efectuar en atenció al càrrec de tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de València que ostentava en aquell moment Grau, per les relacions comercials existents entre les empreses de les quals l'empresari era apoderat i el consistori. Amb aquesta actuació, afegeix el ministeri públic, Grau va comprar un rellotge nou obtenint un "evident lucre econòmic", ja que un rellotge que valia 25.680 euros li va costar 12.160 gràcies al que li havia regalat l'empresari. Va pagar la diferència en metàl·lic.

Similar operativa es va dur a terme amb el segon obsequi a finals de l'any 2011. Catalán va comprar en la joieria un rellotge el mateix dia en què la seua mercantil, Transvía, va rebre l'adjudicació del contracte del consistori de la festa de majors per més de 652.000 euros.

Per a ocultar l'origen il·lícit d'aquest rellotge valorat en 11.575 euros, Grau, igual que havia fet anteriorment, ho va retornar i va comprar un altre que li va costar 16.825 euros. Va pagar 5.250 euros en efectiu. Sobre aquest últim pagament, va declarar a Hisenda que els diners els guardava en el seu domicili.

Per a traure endavant el contracte signat amb Transvía, Grau va intervenir en les Juntes de Govern Local de l'Ajuntament al juliol, octubre i novembre del 2011. En un escrit que va presentar Viajes Transvía es feia constar que els objectes adquirits a la joieria corresponien a articles de regal d'empreses que l'entitat realitza "segons els usos i costums".