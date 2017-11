La violència de gènere, dibuixada pels fills de les víctimes

El Saló de Cristall de l'Ajuntament de València acull, des de hui i fins el pròxim dia 30, una exposició "senzilla" però "intensa". Així ha definit la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, la mostra 'Les altres víctimes', que recull una desena de cartells que alhora són una reproducció dels dibuixos que realitzen els fills de les víctimes de la violència de gènere. La idea va sorgir del grup GAMA (Grup d'Atenció contra els Maltractaments) de la Policia Local de València, un projecte en què treballen de manera exclusiva 42 agents per tal de garantir la protecció de les víctimes de la violència contra les dones.

I és que, com ha recordat Menguzzato, el 65% de les dones que acudeixen als retens policials ho fan acompanyades dels seus fills, que mentre esperen comparteixen les seues pors i inquietuds amb els agents. Alguns sols són capaços d'expressar-se a través de les imatges on queda reflectida una realitat difícil d'explicar. "El 80% de les dones víctimes de la violència de gènere assignades a GAMA conten que els seus fills són testimonis en primera línia de les agressions que pateix la seua mare", ha expressat la regidora.

En total es poden trobar sis cartells realitzats per fills d'alguns dels policies de GAMA i quatre que han sigut realitzats per menors que conviuen amb aquest problema que, com ha subratllat Menguzzato, té solució. "La violència contra les dones és un problema gegant, però no és inevitable i per això hem de treballar en conjunt tota la societat", ha indicat, tot subratllat que institucions, entitats i la ciutadania han de canviar la mirada. "Són els agressors el que han de sentir-se vigilats i perseguits. Un maltractador no és un bon pare", ha advertitMenguzzato, tot recordant l'última víctima menor degollada pel seu progenitor fa unes setmanes a Alzira.

"2017 s'ha convertit en l'any en què més menors han sigut assassinats pels seus progenitors o les parelles de les seues mares"

"Són les obres de les altres víctimes les que mai escoltem, les més invisibles", ha insistit la regidora, qui ha recordat que durant 2017 huit xiquets han mort a mans dels seus pares o les parelles o exparelles de les seues mares. "De fet, 2017 s'ha convertit en l'any en què més menors han sigut assassinats contra les seus mares", ha explicat.

La majoria dels dibuixos que han realitzat els fills de les víctimes mostren un clar agraïment als agents de policia que els acullen i acompanyen durant el procés de protecció a les seues progenitores. D'altra banda, els cartells que han realitzat els xiquets, els pares dels quals estan vinculats a GAMA, mostren el vessant més difícil del problema: infants plorant, adults que exhibeixen armes a les mans, homes controlant les relacions de la seua parella... "Mostren com veuen el treball de les seues mares i pares i com protegeixen la vida de moltes dones", subratlla Menguzzato.

Educació en la igualtat

Silvia és una de les agents de la Policia Local que treballa en el grup GAMA per a ajudar les dones maltractades i és la mare d'una de les xiquetes que ha pintat un dels dibuixos exposats. Sobre aquest tema, ha explicat com la seua filla, de 9 anys, li pregunta sobre la violència masclista i ella li dóna una resposta adaptada al seu nivell d'enteniment. Així mateix, la policia també ha d'explicar-li que, "per desgràcia, hi ha moltíssimes dones a les quals els seus marits les tracten com si foren les seues criades i, des de la superioritat que senten, es creuen que poden pegar-les i maltractar-les".

"La meua filla em diu que no ho entén. I jo he d'explicar-li que treballe per a ajudar aquestes dones a entendre que no poden seguir així", ha apuntat. Silvia ha destacat que la seua filla "entén perfectament" quan li diu que no pot recollir-la a l'eixida del col·legi perquè ha d'ajudar una dona.

L'agent de policia també ha subratllat la importància que té el fet que tots els pares s'impliquen en la lluita contra la violència de gènere des d'una educació igualitària a l'hora d'ensenyar que no hi ha tasques específiques per a xiquets i unes altres per a xiquetes. "Cal marcar-los el camí de la igualtat", ha recalcat.