Puig: "No tindria cap sentit que s'aprovara la quota basca i no s'aprovara un nou model de finançament"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subratllat la necessitat d'abordar la fase final de negociació per a la reforma del model de finançament autonòmic i ha indicat, sobre aquest tema, que "no tindria cap sentit que s'aprovara la quota basca i no s'aprovara el nou sistema de finançament".

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans a Oriola (Baix Segura) en ser preguntat sobre la postura de Compromís, que aquest dilluns va anunciar el seu vot en contra de la quota basca per "rebel·lia", en considerar injust que no s'execute primer el canvi de model per al conjunt dels territoris de règim comú, caducat des del 2014. El PSOE, per la seua banda, votarà a favor de la seua tramitació.

Per a Puig, "en aquests moments és fonamental que s'aborde aquesta fase final de negociació del finançament autonòmic" i complir amb el compromís al qual es va arribar en la Conferència de Presidents de gener que "el 2017 havia d'estar resolt el canvi de finançament". "No tindria cap sentit que s'aprovara la quota basca i no s'aprovara el nou sistema de finançament, no tindria cap sentit", ha dit.

Precisament, el finançament va ser un dels temes abordats en la reunió entre la permanent del PSOE i l'executiva dels socialistes valencians celebrada a la seu del PSPV en la vesprada del dilluns, després de la qual el secretari general socialista, Pedro Sánchez, va exigir al govern espanyol que "complisca amb els seus compromisos" i presente la proposta del nou sistema de finançament autonòmic abans del 31 de desembre i "sense més dilacions", al mateix temps que va estendre la mà a l'executiu de Mariano Rajoy per a seure's i obrir un procés de negociació sobre aquesta qüestió.

Puig va recordar que el debat del nou model "no pot ser ni entre les comunitats autònomes ni entre partits, sinó que ha de ser el govern el que garantisca l'accés en igualtat de condicions als serveis bàsics de totes les autonomies sense que existisca discriminació".

Oltra: "El finançament s'ha d'abordar de manera global"

També s'ha pronunciat al respecte la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha indicat aquest dimarts que el Govern d'Espanya no pot seguir "ignorant" a les comunitats que necessiten més recursos i ha assenyalat que "no pot ser que els diners vagen als que més tenen en comptes d'anar als que més ho necessiten".

Oltra s'ha pronunciat així davant els mitjans en ser preguntada pel suport del secretari general del PSPV, Pedro Sánchez, a les reivindicacions del Consell en matèria de finançament. Sobre aquest tema, ha assenyalat que "tothom que done suport al govern valencià té la seua simpatia. Per tant, que siguen benvingudes aquestes paraules". Segons ha dit, és "molt important" que en la política espanyola la situació del País Valencià isca de la "invisibilitat" i que se sàpiga que "som la comunitat pitjor finançada d'Espanya, l'única comunitat pobra que paga com si fóra rica i que aquest sistema, que està caducat des del 2014, és necessari que es reforme".

Oltra creu "molt important" que açò s'aborde de manera global i que no es facen pegats "com està fent el Govern de Rajoy", doncs, segons ha dit, "ara torna a arreglar el tema al País Basc, que són la comunitat millor finançada d'Espanya". En aquest sentit, s'ha preguntat que, si hi ha més diners per als millor finançats, què passa amb els pitjors finançats, i si han de seguir esperant.