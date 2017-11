Compromís, disposat a incloure la taxa turística als pressupostos del 2018

El debat entre els socis de l'Acord del Botànic al voltant de la taxa turística no està tancat. La voluntat de Podem de portar-la endavant xoca amb la negativa del PSPV d'incloure l'impost en els pressupostos del 2018.

Però, Compromís sembla haver assumit que bona part del futur dels nous comptes de la Generalitat depenen de donar alguna resposta a la reivindicació del partit encapçalat per Antonio Estañ. El portaveu de la coalició valencianista, Fran Ferri, ha anunciat aquest migdia que la seua formació crearà "un grup de treball" intern per a "establir" els seus "criteris" al voltant d'aquesta polèmica mesura. El grup té l'objectiu de fixar una posició amb què negociar amb Podem l'esmena que aquest partit presentarà als pressupostos.

Compromís i PSPV tenen un pcte per a no presentar esmenes que no estiguen prèviament consensuades entre els dos partits que, a més, conformen el Consell. Compromís, però, podria pactar una esmena a iniciativa de Podem, com va succeir amb la proposta de resolució del passat debat de Política General on es va aprovar la demanda de la taxa turística amb els vots d'aquests dos partits. La diferència és que, en aquella votació, Ciutadans es va abstindre junt als socialistes i els únics vots en contra van ser els del PPCV. Ara caldria el suport del PSPV, atés que Ciutadans ja ha anunciat el seu rebuig a la taxa.

Així, qualsevol avanç en la taxa turística, siga al pressupost o amb alguna mena de compromís que satisfaga Podem fins al punt de votar a favor del comptes públics del 2018, depén també d'una flexibilització de la rotunda oposició dels socialistes.

El portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha reiterat els seus arguments en contra basats en la possible conjuntura del mercat turístic, la nul·la oportunitat política de l'aprovació, el rebuig del sector i les dificultats tècniques d'aplicar-la. Tot i això, ha matisat: "Puc estar equivocat". Mata ha donat a entendre així que la decisió supera les seues competències i que la postura tant del partit com del Consell podria obrir la porta a la negociació amb Podem.