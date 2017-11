La V edició de la fira del Cava mostra les elaboracions dels productors de Requena

La V edició de la Fira del Cava valencià arranca aquest divendres al mercat de Colón amb una oferta gastronòmica dissenyada per a donar a conéixer aquest producte que cada vegada guanya més pes i més nom. A banda de cava, els establiments d'alimentació del mercat Colón oferiran tapes per a maridar-les amb aquesta beguda.

Participaran els cellers membres de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena, entre els qual es troba el celler Pago de Tharsys y Dominio de la Vega. Com a celler convidat assistirà la bodega Murviedro.

Per 10€ els assistents podran gaudir de 4 degustacions de cava, dos dels quals seran reserva, més una gastronòmica. A més a més, es podran quedar la copa i entraran en el sorteig d'un lot de caves i un altre per a gaudir de visites concertades a cellers. Les portes de la fira s'obriran a les 19 hores divendres, dia 24, i els actes s'allargaran fins a les 15 hores de diumenge, dia 26. L'any passat van passar per la fira unes 10.000 persones i les previsions per a enguany són de, com a mínim, mantindre aquesta xifra.

El president de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena, Emilio Exposito, ha posat de manifest que "el cava valencià ja és major d'edat" perquè es porta produint des de l'any 1982 i ha assegurat que les condicions climàtiques de Requena són perfectes per a produir-lo. L'any passat, els membres de l'Associació van produir uns 6 milions d'ampolles i les previsions per a aquest any són arribar fins als 7 milions. Ha assegurat que treballen per tal de conquerir el mercat exterior. L'any passat, el seu percentatge d'exportació va arribar fins al 30% i aquest any esperen arribar fins al 35%. Les ampolles es dirigeixen principalment cap al nord d'Europa, Àsia i Estats Units.

D'altra banda, Maite Chafer, directora general de desenvolupament rural de la Generalitat, ha incidit en l'aposta del consell pel sector vitivinícola "que encara té moltes possibilitats de créixer" i ha desitjat que "tothom bega cava valencià".