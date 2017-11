Camises que no s'arruguen i ulleres per a protegir-se de les pantalles: les apostes de moda de Lanzadera

Camises que no es taquen, ulleres contra la llum blava, rellotges amb dissenys exclusius o motxilles per a fotògrafs que no volen renunciar al disseny són alguns dels deu projectes de moda i complements impulsats per Lanzadera, l'acceleradora de l'empresari valencià Juan Roig.

Lanzadera aposta cada any per projectes de diferents sectors que destaquen per la seua creativitat i per la seua originalitat. Entre ells, hi ha diverses propostes de moda i de complements que ofereixen punts de vista innovadors, ús de nous materials o que aconsegueixen resoldre la necessitat del consumidor, destaca l'entitat a través d'un comunicat.

Aquestes iniciatives reben una formació que aborda totes les claus per a gestionar una empresa i per a saber llegir l'actualitat del mercat, en un món globalitzat per la comunicació digital i pels nous models de màrqueting.

Si algú vol una camisa que no s'arrugue, no es taque i no absorbisca olors pot comprar-la en Sepiia, una de les marques triades per Lanzadera per a desenvolupar el seu projecte i que "ha captat ràpidament l'atenció del públic".

Segons explica al seu web, aquestes camises estan dissenyades partint d'un estudi de l'anatomia i la biomecànica del cos humà per a facilitar la mobilitat. A més, barreja les característiques de les peces tècniques d'esport amb el saber fer de la sastreria clàssica. El teixit permet absorbir la humitat i facilita que la peça s'asseque ràpidament, mentre que el tractament antitaques aconsegueix que els líquids "rellisquen sense deixar ni rastre".

Una altra proposta nova és la de la marca de rellotges Panapop, que ven a través de la seua tenda en línia peces amb dissenys propis que plasmen en les seues esferes les últimes tendències i aposta per l'oferta contínua de noves col·leccions que parlen de naturalesa, viatges espacials o motius japonesos. En la seua curta trajectòria ha aconseguit ja facturar una mitjana de fins a 30.000 euros mensuals i s'ha llaurat una clientela fidel.

Així mateix, el calçat de qualitat també té el seu lloc a Lanzadera amb les propostes de Boonper i Mmartynica. Els primers, Boonper, fabriquen de forma artesanal mocassins de màxima qualitat emprant únicament pells 100% naturals i triades per experts. Destaquen pels seus colors poc habituals en aquest tipus de calçat i aporten una imatge fresca i moderna que arriba al client clàssic i al més jove.

També figura en aquesta llista Touch the Sky, una marca que fabrica ulleres de vista que protegeixen de la perjudicial llum blava, la que irradien les pantalles d'ordinador o de telèfon, i que utilitza la fusta en moltes de les seues muntures. Tant les seues ulleres de vista com les de sol estan al dia de les últimes tendències de la moda.