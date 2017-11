Jovi Lozano-Seser guanya el Premi de Teatre Breu de la Diputació d'Alacant

L'escriptor d'Ondara (la Marina Alta), Jovi Lozano-Seser, ha guanyat el Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia 2017' que convoca anualment la Diputació d'Alacant, amb la seua obra F (El llibre de les cares), un treball que gira entorn del peculiar ecosistema comunicatiu que les xarxes socials han traçat en la societat actual.

Segons ha anunciat la Diputació d'Alacant, l'obra s'estrenarà dimarts que ve, 28 de novembre, a les 20.00 hores, al Teatre Arniches d'Alacant, amb entrada lliure limitada a l'aforament del local. La companyia Taranna Teatre serà l'encarregada de portar la peça a escena i durant la jornada també es farà el lliurament del premi a Lozano-Seser.

En aquesta edició han concorregut un total de 12 treballs, fet que, segons el diputat de Cultura i Educació, César Augusto Asencio, testifica la "bona salut de la qual gaudeix aquest premi que, edició rere edició, manté un destacat nivell, tant en qualitat com en nombre d'obres presentades". Asencio ha presentat aquest dimarts l'obra guanyadora, acompanyat per l'autor, i ha destacat "la rellevància d'aquest premi, creat l'any 2000 i dotat amb 3.000 euros, l'objectiu principal del qual és fomentar i impulsar el teatre en llengua valenciana".

Per la seua banda, l'escriptor ha assenyalat el fet que aquest certamen dinamitza i posa en valor l'escena teatral, incentivant i animant a la creació de textos. Asencio ha presentat l'edició de les dues últimes obres guanyadores d'aquest certamen, concretament Arruïnats (2015), d'Héctor Beltrán, i Truc o tracte (2016), d'Orland Verdú. La publicació bianual dels treballs guanyadors forma part del premi i, en aquest cas, s'han editat mil exemplars de cadascuna de les peces que es distribuiran en llibreries i altres punts de venda.

Lozano-Seser

Lozano-Seser, periodista, escriptor i comunicador, va debutar en el panorama literari fa set anys amb Sis Contes i una novel·la incerta i Efectes Secundaris, Premi Soler i Estruch 2010. Des de llavors s'ha endinsat, a més, en la novel·la, Una història de ficció (2014), i en la mescla de gèneres, amb Últimes existències (2012), on ha obtingut destacats reconeixements, com ara el Premi Ciutat de València 2011. Precisament l'exploració de llenguatges creatius el va portar fins a altres disciplines, com ara el cinema, el documental o el teatre.