Així serà el nou Cabanyal: obert al mar, connectat a la ciutat i amb vivendes de lloguer

L'Ajuntament de València vol que la ciutadania i els experts participen en el disseny definitiu d'un dels plans urbanístics en què més es juga l'equip de govern encapçalat per Joan Ribó: el del barri del Cabanyal. El grup encarregat de la redacció del nou pla ha presentat a debat el document base, que aposta per la recuperació d'espai, les vivendes de lloguer i la recuperació poblacional com a línies estratègiques. Amb aquest propòsit, demà arranca el pla de participació pública, que té per objectiu la redacció d'un document de gestió consensuat que incloga i done resposta a totes les necessitats de desenvolupament del barri i dels seus habitants.

El delegat de Desenvolupament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, ha presentat el Pla especial del Cabanyal-Canyamelar que "serà el planejament que protegirà i ampliarà els valors patrimonials del barri, substituirà les normes transitòries vigents i derogarà definitivament el PEPRI que plantejava la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez". Un equip multidisciplinari d'experts en urbanisme ha establert els primers criteris estratègics que defineixen les determinacions essencials i que serà el text que servirà com a base per al treball participatiu. El regidor ha subratllat el caràcter "prioritari" que té per al govern local la participació de la ciutadania en la presa de decisions, especialment en aquelles de caràcter estratègic, com és aquest cas. És per això que, al llarg dels últims mesos, l'equip redactor del document inicial ha treballat demanant informació i indicadors sobre el barri i la seua conjuntura. Posteriorment, ha realitzat un diagnòstic de la realitat actual i ha establit un avanç de línies d'acció, que són la base sobre la qual es treballarà amb les entitats ciutadanes.

La proposta de l'equip de treball coordinat per l'arquitecte Gerardo Roger es basa en tres accions concretes: la transversalitat, la recuperació de la població perduda i la recuperació dels carrers com a espai de convivència. Sobre el primer aspecte, Roger ha destacat la connexió amb el mar, que durant molts anys va ser element definidor del Cabanyal. "El seu origen era el mar i la platja, que li han sigut robats", ha assegurat, i ha assenyalat que el document elaborat preveu la recuperació de la connexió amb el mar i també amb la ciutat.

Així mateix, es planteja la recuperació de persones residents, atesa la reducció registrada en els últims anys. Concretament, prenent com a referència l’any 1989 –aprovació del PGOU, Pla general d’ordenació urbana–, s'han perdut 4.000 habitants, que són els que el pla actual es planteja recuperar. I una de les maneres de fer-ho serà a través de la gestió de la vivenda, "fugint d'operacions especulatives i potenciant la sostenibilitat", en paraules de l’arquitecte. Es plantegen així 1.500 vivendes en unitats d'execució per a generar teixit urbà nou amb minisectors i també en la zona zero.

La lluita contra la gentifricació

La proposta també posa sobre la taula solucions per a evitar un dels fenòmens més preocupats que assetja les ciutats: la gentifricació, és a dir, la substitució dels habitants tradicionals per altres amb més recursos econòmics, vinguts a recer del desenvolupament urbà i de les possibilitats d'especulació. Dos terceres parts d'aquestes vivendes (al voltant d'un miler) es preveuen de lloguer públic.

Quant a les dotacions, el document previ incrementa els percentatges establits per la legislació vigent de 15 metres quadrats de sòl per 100 construïts, fins als 18 metres quadrats. En total, es reserven 62.000 metres per a dotacions públiques i, tal com han avançat els arquitectes, en aquest planejament es farà ús per primera vegada en una gran ciutat de l'Estat dels nous instruments juridicourbanístics aprovats recentment, que preveuen que les plusvàlues que es generen en les actuacions es puguen aplicar als projectes de regeneració i recuperació urbans.

Finalment, el document aposta per la recuperació dels carrers com a espai de convivència i prolongació de les vivendes. I, per a això, s'aborden aspectes essencials com la reserva d'aparcaments i la compatibilitat d'usos "per a llevar el protagonisme al vehicle i tornar-lo al ciutadà".

L'Ajuntament ha planificat dos jornades obertes en format taller que obrin la fase més intensa de participació pública. En la primera sessió, l'equip tècnic exposarà els criteris i primers avanços del Pla, i, en la segona, per taules de treball, s'abundarà sobre les oportunitats i amenaces d'aquestes directrius.