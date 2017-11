L'automòbil, motor de les exportacions valencianes

Les exportacions al País Valencià van augmentar en setembre un 9,8% respecte al mateix mes de l'any passat. Les vendes a l'exterior han permés mantindre durant els darrers anys bona part del negoci de les empreses valencianes, que han vist com minvava el negoci arreu l'Estat per culpa de la situació econòmica espanyola. Segons les últimes dades publicades pel ministeri d'Economia, en el cas del País Valencià és la industria, i especialment l'automobilística, el sector que lidera les exportacions.

Al setembre, les empreses amb seu al País Valencià van facturar 2.362,6 milions d'euros derivats de les seues vendes a l'exterior, la qual cosa representa quasi 10 punts més que fa un any. El sector de l'automoció és, sense dubte, el líder de les vendes a l'exterior, superant en el mes de setembre el 31% del total de les exportacions. En comparació amb l'any passat, el volum de vendes d'aquest sector fora de l'Estat ha crescut un 24%.

També tenen un pes important les semimanufactures no químiques –entre les quals destaquen els productes ceràmics–, que van suposar un 13,6%, i els productes químics, les exportacions dels quals van representar el 13,3 % del total. Les vendes cap a l'exterior d'aquest sector van en augment, ja que en un any han crescut 6,5%.

Dades de gener a setembre

En els primers nou mesos de l'any, les exportacions provinents de la indústria de l'automòbil han suposat un 26,5% del total, un 1% menys que en els mateixos 9 mesos del 2016. Malgrat aquest xicotet descens, la continuïtat de les exportacions en aquest sector està garantida més enllà del 2020 gràcies a la nova inversió de 750 milions de Ford en la planta d'Almussafes. La passada setmana, el representant europeu de la companyia, Dirk Heller, va anunciar que la factoria valenciana produirà en exclusiva per a tot Europa el nou model de Ford Kuga, un dels més venuts de la marca.

El sector de l'alimentació i begudes, amb el 17,9% de les vendes a l'exterior i un ascens del 3,6%, ocupa el segon lloc en l'índex d'exportacions en el període gener-setembre. A continuació se situen les semimanufactures no químiques, que creixen un 2,8%. Entre ells destaquen els productes ceràmics, que creixen un 5,4% en aquest període. D'altra banda, l'exportació de productes químics se situa en quarta posició, amb un ascens del 4,2%. En aquest grup, els pigments i esmalts ceràmics creixen un 3,1%; els béns d'equip van registrar un ascens del 5,3%; els joguets, un 4,1% més; els tèxtils, un 4,4%; mentre que les manufactures de consum descendeixen les seues exportacions en un 0,9%.

Entre gener i setembre, les exportacions del País Valencià van suposar el 10,7% de les exportacions de l'estat espanyol i situen el territori com el quart més exportador, tan sols superat per Catalunya, Andalusia i Madrid. El valor total de les vendes a l'exterior van arribar a 21.974,9 milions d'euros.

Les exportacions valencianes estan estretament lligades a la indústria, un sector en ple creixement al territori. De fet, l'índex de registre de comandes al sector es troba quasi 11 punts per sobre de la mitjana estatal en el mes de setembre. Respecte al mes d'agost, el volum de registres de comandes ha crescut un 21%. Aquesta xifra es deu principalment al fet que, en agost, les comandes cauen, ja que és el mes per excel·lència de vacances d'estiu i, per tant, el sector es frena. Tanmateix, és cert que el sector està en un moment de creixement. En el que portem d'any, les comandes registrades han augmentat un 10% i porta sense caure des d'abril.