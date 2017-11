La Diputació de València tanca la polèmica sobre Lo Rat Penat i la negativa a cedir-li el Teatre Principal

El grup del Partit Popular i el de Ciutadans (Cs) a la Diputació de València van sol·licitar el passat 7 de novembre un ple extraordinari per a abordar la decisió de l'àrea de Teatre que dirigeix la diputada Rosa Pérez (EUPV) sobre la cessió del Teatre Principal a Lo Rat Penat per a celebrar els Jocs Florals, una activitat per a la qual l'associació no ha posat encara una data fixa. L'associació cultural ja va rebre a través de la mateixa diputada la decisió que no podia fer ús de l'espai perquè el lliurament de premis no compleix els requisits de la nova normativa que van elaborar els tècnics aquest estiu. Tanmateix, el col·lectiu presidit per Enric Esteve s'hi va presentar a l'hemicicle i van proferir insults i crits contra la diputada, segons va assegurar la responsable de Teatre.

Pérez ja havia confirmat al col·lectiu secessionista en una reunió que no podien fer ús del Teatre Principal perquè l'activitat prevista, el lliurament dels premis, segons els informes tècnics, no estava recollida com a causa justificada per a la cessió de l'espai. A més a més, "cal tindre en compte que el Principal està ocupat amb la programació de l'Institut Valencià de Cultura", apunten des de l'entorn de la diputada. Això no obstant, aquest dimarts la Diputació de València va celebrar el ple extraordinari sol·licitat pel PP i Cs, però, en el moment d'abordar l'únic punt de l'ordre del dia de la sessió extraordinària, un nou informe tècnic del secretari general de la Corporació indicava que la competència per a decidir sobre la cessió de l'espai no és del ple, sinó del president de la Diputació i, en conseqüència, de la diputada de l'àrea en qui té delegada la responsabilitat.

La decisió no va caure gens bé entre els assistents de Lo Rat Penat que van increpar Pérez dient-li "sectària", una acusació que ja va rebre per part del PP i Cs el passat 7 de novembre quan van anunciar que sol·licitaven la celebració d'aquest ple extraordinari. "No vaig a permetre que se m’insulte per complir la llei", va sostindre, aquest dimarts, Pérez Garijo, en un comunicat. En qualsevol cas, l'actitud dels membres de Lo Rat Penat a la Diputació va provocar que el president de la Corporació, Jorge Rodríguez, els cridara a l'ordre en reiterades ocasions. La cosa no ha quedat només en aquest "espectacle", ja que el PP –seguint pautes similars a les que ha fet Isabel Bonig a les Corts amb el president de la Generalitat, Ximo Puig– ha sol·licitat que Rodríguez lleve les competències a la diputada de Teatre. A canvi, el grup liderat per Mari Carmen Contelles, donaria suport al PSPV a la Diputació per a governar.

Malgrat la pressió del grup secessionista, del PP i Cs, "no hi haurà cap altra decisió", asseguren des de l'entorn de Rosa Pérez a aquest diari. El govern de la Diputació comparteix la decisió i en les reunions on s'ha parlat d'aquest afer "cap grup que forma el govern ha posat cap problema", afegeixen. Tampoc "no és cap decisió arbitraria ni ideològica, sinó que s'ha pres d’acord amb els informes tècnics", que diuen que la demanda sol·licitada no s'ajusta al reglament de cessió d’ús del Teatre Principal, aprovat per la Corporació en el mes de juny.

La Junta Central Fallera "ho ha entés"

Lo Rat Penat no és l'únic col·lectiu que va sol·licitar fer ús del Teatre Principal. La Junta Central Fallera (JCF) també ho va fer "i també se li va denegar l'ús, seguint el que indica l'informe", apunten. La diferència és que "la JCF ho ha entés i ja s'ha buscat un altre espai" però Lo Rat Penat no.

Pérez Garijo va reivindicar que la nova normativa sobre usos del Principal ve obligada per l'augment de la programació de l'IVC en el Teatre i per eliminar "l'arbitrarietat" que existia fins el 2015 sobre la cessió, una ordenança "obsoleta" i que amb els calendaris que preveu el Principal calia dotar "d'estabilitat", expliquen.

Això no obstant, tant Lo Rat Penat com els partits conservadors a la Diputació de València retreuen que l'aplicació de la nova normativa s'ha fet amb retroactivitat i no se'ls va respondre quan van sol·licitar l'ús, abans però d'eixir publicat el Butlletí Oficial de la Província de València. "Si no se'ls va respondre abans és perquè tots els tècnics estaven treballant en la nova normativa", apunten.