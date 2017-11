Manel Joan i Arinyó i Elvira Andrés Solanes guanyen el premi de narrativa Ciutat de València

L'Ajuntament de València ha donat a conèixer aquest dimarts les huit obres literàries guanyadores dels XXXV Premis Ciutat de València. Els hui títols han estat seleccionats d'entre els més de 400 originals que s’havien presentat a aquesta edició dels guardons literaris de la ciutat. La regidora de l’Àrea de Cultura, Glòria Tello, ha traslladat la seua enhorabona als autors reconeguts i ha destacat la dinamització del sector derivada de l’augment de la promoció i la dotació d’aquests premis en aquest mandat. Enguany s’han presentat 408 obres, quasi el triple que l’any passat, quan es van presentar 140 obres.

Els guardons amb una major dotació econòmica han sigut els de narrativa, amb 12.000 euros per premi. En castellà, el premi Blasco Ibáñez ha sigut per a Kuebiko, una obra de Miguel Ángel Carmona del Barco, mentre que en valencià el premi Isabel de Villena se l’ha emportat l’obra El cas dels homes tatuats, de Manel Joan i Arinyó i Elvira Andrés Solanes. Les propostes presentades a aquest gènere han sigut 96, per les 28 aspirants de l'edició de l'any passat.

Pel que fa al gènere de l'assaig, enguany 19 obres (l'any passat en van ser 12) han optat als dos guardons, dotats amb 10.000 euros cadascun d'ells. En la categoria d'assaig en valencià, l'obra Il·luses, santes, falsàries, d’Albert Toldrà i Vilardell, ha guanyat el premi Josep Vicent Marqués, mentre que en castellà el guardó Celia Amorós se l'ha emportat l'autor Raúl Rodríguez Ferrándiz amb l'obra Máscaras de la mentira. La mentira como gran espectáculo en la era de la posverdad.

D'una altra banda, el premi Max Aub de teatre en castellà ha sigut per a Taxi Girl, obra de l’autora María Velasco González, i en la categoria de teatre en valencià el premi Eduard Escalante l'ha guanyat l’obra 11 prínceps, de Marc Angelet Cantos. Les dues obres guanyadores s'emportaran 8.000 euros cadascuna. Han estat triades pels jurats per davant de les altres 114 propostes que s'havien presentat per al gènere del teatre, més del triple de les 32 que es van presentar el 2016.

Finalment, als dos guardons per a obres poètiques, amb una dotació cadascun d'ells de 6.000 euros, han optat 177 propostes (front als 68 de fa un any), entres les quals els jurats, formats per professionals de reconegut prestigi en els camps d'actuació corresponents, han decidit que en la categoria de poesia en valencià el premi María Beneyto el guanye l'obra La febre dels dies, de Ramón Guillem Alapont, i que l'autor José Ramón Ovejero Lafarga siga el mereixedor del guardó Juan Gil-Albert a la millor obra poètica en castellà per Nada que lamentar.

Un any més, mitjançant un acord de coedició amb l'Ajuntament de València, les obres guanyadores seran publicades per diverses editorials especialitzades en cadascuna de les modalitats dels premis. Així, Edicions Bromera publicarà les obres guanyadores dels premis Isabel de Villena, María Beneyto i Eduard Escalante; l'Editorial Pre-Textos publicarà les obres que han obtingut els premis Vicente Blasco Ibáñez, Juan Gil-Albert i Celia Amorós; Edicions del Bullent publicarà l'obra que ha sigut reconeguda amb el premi Josep Vicent Marqués, i Editorial Ñaque publicarà l'obra que s'ha fet amb el premi Max Aub.

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha destacat "l'impuls decidit del Govern de la Nau" a aquests premis. "Volem que aquests guardons incidisquen en el suport al sector literari de la nostra ciutat i, en concret, a moltes escriptores i escriptors que durant molt de temps reclamaven uns premis a la ciutat de València que foren referent per al sector. Cal destacar també l'increment d'obres presentades i les procedències diverses de les persones premiades que han traspassat les nostres fronteres, cosa que ens indica l'èxit de la convocatòria i el pes dels nostres premis en l'àmbit estatal”, ha explicat Tello.