La nova campanya de la Generalitat contra la violència masclista posa el focus en els maltractadors

La nova campanya de la Generalitat amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones continua llevant el focus i la responsabilitat de les dones i se centra a assenyalar els maltractadors i reclamar la implicació de tota la societat. Així ho va explicar la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, durant la presentació de la proposta que va realitzar junt amb la directora general de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such.

Oltra va demanar a la ciutadania que no siga còmplice del masclisme, "volem que la societat trenque els murs i siga conscient que aquest és un problema de tota la societat i no una qüestió domèstica, volem que la gent assenyale el masclisme", ha manifestat. En aquest sentit, la campanya d'enguany, igual que en les últimes dues edicions, "centra el focus en l'entorn de les dones que són víctimes de violència de gènere". Si en anys anteriors es va posar l'accent en el control que els adolescents fan dels mòbils de les seues parelles o en els homes que creuen en les relacions igualitàries, en aquesta ocasió s'ha decidit "interpel·lar la societat en el seu conjunt".

Els veïns o els amics són alguns als quals s'interpel·la directament en aquesta campanya que, amb el lema 'No sigues còmplice. Assenyala el masclisme', podrà seguir-se en mitjans de comunicació i xarxes socials amb l'objectiu que l'entorn de la víctima es consciencie que la violència contra les dones, de qualsevol tipus, "no és una qüestió domèstica, sinó una cosa que concerneix tota la societat", va subratllar la vicepresidenta.

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, amb la directora general de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such.

En aquest sentit, la campanya, tant amb cartells com amb vídeos, tracta els diferents tipus de violència que s'exerceixen contra les dones: la física, la psicològica, la sexual, l'econòmica, la simbòlica i, fins i tot, la subtil, "aquella que no es veu però que no per açò és menys perillosa".

Oltra va indicar que les últimes dades, tant dels Centres Dona 24 hores, com del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), evidencien que les dones "s'estan apoderant i estan dient 'no' a continuar sotmeses a la dictadura d'un home que no les vol" i ha indicat que 6 de cada 10 dones que van passar pels centres dependents de la Generalitat van acabar interposant una denúncia contra el seu maltractador.

Així mateix, va assenyalar que l'informe del CGPJ sobre el segon trimestre de l'any assenyala que de les 5.727 denúncies que es van posar en aquest període de temps al País Valencià, la majoria van ser interposades per les víctimes; en concret, 167 ho van fer directament i 3.367 van ser acompanyades d'un atestat policial.

La vicepresidenta, que en la seua intervenció ha recordat les dones valencianes assassinades enguany pel terrorisme masclista, ha precisat que l'objectiu del Consell és "acabar amb totes i cadascuna d'aquestes violències" i, amb aquesta finalitat, la Generalitat ha impulsat el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, un acord subscrit el passat mes de setembre per 63 institucions i entitats i al qual s'han sumat més de 5.600 persones i prop de 500 entitats, assumint el seu compromís en la lluita contra la violència contra les dones.

Per la seua banda, la directora general de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, María Such, va assenyalar la importància d'acabar "amb la idea que la violència de gènere és una qüestió de parella, un qüestió íntima, perquè és una qüestió que ha d'abordar-se com un conflicte social".