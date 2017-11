El director del Circuit del Motor haurà d'acreditar títol universitari i es valoraran els coneixements de valencià

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres les bases del concurs públic per al nomenament del director general del Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, en les quals figuren com a requisits dels candidats no estar inhabilitat per a l'acompliment de funcions públiques, posseir una titulació universitària i tenir experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada durant un període mínim de tres anys.

L'anunci, rubricat pel president del Consell d'Administració i el també conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, recorda que l'empresa pública va decidir en el consell del 28 de juny passat realitzar un procés públic de selecció de la direcció. Així, l'objecte de la convocatòria és el procés de selecció per a la proposta de nomenament del director general del Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, a qui correspon un contracte d'alta direcció amb una durada de cinc anys, que es podrà renovar, prèvia avaluació, com a màxim per un altre període igual, excepte denúncia expressa per qualsevol de les parts, amb 15 dies d'antelació a la data del venciment.

La retribució a percebre serà la reflectida en els pressupostos anuals de la Generalitat per a una direcció general.

Es valoraran com a mèrits haver exercit treballs en llocs de responsabilitat en gestió esportiva, acreditar coneixement oral i escrit de valencià, tenir coneixements d'altres idiomes oficials de la Unió Europea i posseir capacitat de lideratge, de comunicació i de negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes.

"També són habilitats imprescindibles la capacitat de representar el Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, en el més ampli ventall d'àmbits, de construir i desenvolupar xarxes de relacions tant internes com externes i la capacitat de liderar i motivar el col·lectiu humà que treballa al Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA", especifiquen les bases.

Els candidats que concórreguen al procés hauran de presentar la documentació requerida en la convocatòria, en format electrònic, CD o USB, que es dirigirà al president o a la presidenta de la comissió de valoració en tres sobres tancats que contindran la següent documentació: requisits per a la participació, projecte de direcció, esportiu, econòmic i social i els mèrits al·legats.

El termini per a la presentació de les propostes serà d'un mes i començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.