El taxi farà vaga massiva el dia 29 en protesta contra Cabify

El sector del taxi valencià pararà el proper dia 29 de novembre a tot el País Valencià en protesta contra els serveis que ofereixen companyies com Cabify. La vaga, de 20 hores, començarà a les 6 del matí del dia 19 i s'allargarà fins a les dues de la matinada del dia 30. El seu objectiu és mostrar el seu desacord davant la "liberalització de llicències VTC".

La setmana passada, el Tribunal Suprem va donar llum verda a 80 permisos de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) a dues empreses de Madrid. Els permisos estaven paralitzats des de 2014 pel Tribunal Superior de Justícia, però l'autorització per part del suprem obri la porta al fet que en altres llocs, com al País Valencià, se'n puguen autoritzar molts més, la qual cosa implicaria una gran competència per al sector del taxi. "Si totes les VTC judicialitzades acaben eixint al carrer, tindrem un gran problema", assegura Jose Ramón Giménez, secretari de l'Associació Gremial del Taxi de València i Província.

L'aturada es fa en l'àmbit estatal. Una delegació de taxistes es desplaçarà a Madrid per a donar suport als companys d'allà i d'altres faran la vaga ací. Giménez assegura que el seguiment al País Valencià serà d'entre un 80% i un 90%. Ha anunciat que hi haurà serveis mínims gratuïts per a fer els trajectes cap als hospitals.

"Fins a 5.000 families valencianes vivim del taxi", afirma, i les empreses com Cabify els fan perdre "fins a un terç dels guanys diaris". Si aquestes companyies "treballaren com toca, no tindríem problemes, però ho fan al marge de la llei". Giménez denuncia que en altres ciutats del món, com a San Francisco, els serveis d'Uber i Cabify han fet desaparéixer la meitat dels taxis. Assegura que aquestes empreses creen la necessitat d'un servei i, quan conquereixen el mercat, pugen les tarifes "fins a preus impossibles, i això no ho podem permetre, perquè molta gent depén del taxi en el seu dia a dia".

Aquesta no és la primera vaga que els taxistes han fet al País Valencià contra el que consideren competència deslleial per part d'empreses com Cabify. El dia 29 de juny van parar a tot el territori –ja ho van fer abans, el 26 d'abril–, mentre que, el passat 30 de maig, una multitud de taxis valencians va marxar cap a Madrid per a manifestar-se allà juntament amb tots els companys de l'Estat.