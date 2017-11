Ximo Puig pren distància amb la taxa turística: "No pot ser la qüestió fonamental d'un pressupost"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat aquest dimecres que la taxa turística "no pot ser la qüestió fonamental d'un pressupost de prop de 20.000 milions d'euros" que ha sigut elevat a les Corts pel "conjunt" del Consell, ja que afectaria "en el millor dels casos" uns 30 o 40 milions d'euros d'ingressos, que és la proposta que planteja Podemos.

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a Alacant abans d'assistir a la jornada 'La innovació en la transformació del model productiu' organitzada per la Universitat d'Alacant, Bankia i Fòrum Club Informació, en ser preguntat per la posició dels seus socis del Consell sobre la taxa i un possible vot favorable a incloure-la. "No crec que siga així", ha indicat Puig. "Eixa no és una qüestió fonamental; no pot ser la qüestió fonamental d'un pressupost", ha assenyalat, encara que ha indicat "que es deu i es pot discutir la fiscalitat turística, com altres qüestions relacionades amb la fiscalitat".

No obstant açò, ha opinat que "dins del conjunt del govern hi ha una posició que és la presentada a les Corts en el projecte de llei i, en el projecte de llei, com saben, no existeix per a enguany aquesta taxa".