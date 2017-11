El govern de Rajoy descarta que el País Valencià tinga un nou model de finançament en 2017

El govern espanyol ha acceptat la proposta del PSOE que la reforma del finançament autonòmic s'estudie en la Comissió per a l'Avaluació i Modernització de l'Estat Autonòmic –l'anomenada Comissió Territorial– del Congrés dels Diputats. L'executiu de Mariano Rajoy vol recaptar els suports dels grups polítics –sobretot de PSOE i Ciudadanos– per a poder traure avant aquesta reforma en el Parlament i ja admet que no serà possible aprovar-la enguany.

La citada Comissió Territorial, presidida pel socialista José Enrique Serrano, es va constituir dimecres passat i tindrà sis mesos per a fer propostes per a la reforma del model territorial de l'Estat, com a pròleg per a una posterior reforma global de la Constitució de 1978.

Fonts d'Hisenda reconeixen el "recel" de l'executiu espanyol respecte d'una possible reforma de la Constitució, però són conscients que si no compten amb els vots suficients en el Parlament per a traure avant la reforma del finançament autonòmic, no podran portar-la al Parlament. Els treballs per a la citada reforma han sigut desenvolupats enguany per la Comissió d'Experts, creada arran de l'última Conferència de Presidents que va tenir lloc el passat mes de gener.

En ella, el president del govern, Mariano Rajoy, es va comprometre a tancar en 2017 un nou model de finançament autonòmic. La Comissió d'Experts va presentar el seu informe el 26 de juliol, uns sis mesos després de l'inici dels treballs, i està previst que, divendres que ve, les comunitats autònomes lliuren les seues al·legacions al citat informe. No obstant açò, fonts d'Hisenda asseguren que la negociació s'ha de produir en dos plànols: amb les autonomies, però també amb les forces polítiques en el Parlament, perquè es necessiten els suports d'altres forces polítiques per a traure-ho avant.

Per açò, les fonts consultades expliquen que s'ha acceptat la proposta socialista d'incloure la reforma del finançament autonòmic en la Comissió Territorial que va començar la seua marxa en el Parlament espanyol dimecres passat. En aquest context, admeten que el nou sistema de finançament podrà tancar enguany 2017 malgrat el compromís de l'executiu, expressat en la Conferència de Presidents de gener i justifiquen el nou retard amb el fet que "s'han creuat molts temes" durant aquest exercici que estan dificultant que aquesta reforma avance.

A açò se suma que la Comissió Territorial, on s'estudiarà ara aquesta reforma, té un termini de sis mesos per a realitzar els seus treballs. A més, la seua constitució ha estat marcada pels recels de Ciutadans, que en el seu moment va votar en contra d'eixa Comissió –encara que participarà en ella– perquè tem que només servisca per a frustrar la promesa reforma de la Constitució, així com pel boicot d'Units Podem-En Comú-En Marea, Esquerra (ERC), el PNB i el PDeCAT, que directament s'han negat a inscriure diputats per discrepàncies relacionades amb la crisi de Catalunya.

A partir d'ara, els grups hauran d'acordar en pròximes dates les línies de treball de la Comissió. Serrano ha convocat la Mesa i els portaveus dijous de la setmana vinent per a una primera reunió amb la finalitat de definir el pla de treball. El PSOE ha proposat com a temes de debat el balanç del model autonòmic, l'ordenació de les competències, el nom de les Comunitats Autònomes, l'anàlisi de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, el finançament autonòmic i l'autonomia local.