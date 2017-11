El director del MuVIM qualifica d'"OPA hostil" la proposta per a convertir-lo en subseu de l'IVAM

El director del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) ha qualificat d'"OPA" hostil el presumpte projecte que l'Institut Valencià d'Art Mordern (IVAM) hauria posat sobre la taula per a convertir el museu en una subseu, tal com va informar el diari Levante fa uns dies. Rafa Company s'ha mostrat molt molest per com s'ha donat a conéixer aquesta possibilitat, "a través d'una notícia que és mentira", i pel fons de la qüestió, que suposaria traspassar l'actual projecte a una altra institució. "Si jo haguera estat en eixa tessitura, no hauria actuat d'aquesta forma, com a mínim hauria fet una telefonada de cortesia al director de l'IVAM", ha expressat Company, qui ha negat qualsevol contacte amb el responsable de l'IVAM, José Miguel García Cortés, des que va publicar-se la informació.

El director del MuVIM ha lamentat que ni tan sols s'ha produït un desmentit a través de Facebook. "Ans al contrari, la resposta a través de Facebook a la notícia indica el contrari", ha expressat Company. "En aquest cas, les formes són el fons i el mitjà són els missatges, i està clar per a mi i per a qualsevol persona", ha continuat. "Aquests dies sols he consultat Facebook i ha sigut suficient". Company ha assegurat que en les primeres hores no va donar cap credibilitat a la notícia, però que arran del ressó que es va fer el Facebook de l'IVAM i que Cortés tampoc desmentira la informació ,"s'inhibira" o els telefornara per aclarir-los que es tractava d'una mal interpretació del diari, "va quedar tot clar".

Preguntat per si el MuVIM s'oposarà a aquesta OPA, Company ha assegurat que, si arribar el cas, correspon al titular del museu pronunciar-se, però que ells defensaran la continuïtat del projecte que encapçala des de fa dos any. "No romandrem en silenci. Callaré jo? No. I el públic callarà? Jo crec que no", ha assegurat. El director del MuVIM ha subratllat que "no sacrificarà el projecte del museu" i que continuarà treballant per a potenciar-lo.

Company no ha estat sols en la seua aferrisada defensa de la continuïtat del MuVIM. Amb ell, el Xavier Rius, el diputat de Cultura de la Diputació de València, institució que gestiona l'espai. Rius ha assegurat que ell com a diputat i com a portaveu del Compromís en la corporació no s'ha assegut a parlar amb cap responsable de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport del possible trasllat de competències del MuVIM a altres institucions. "No m'he assegut a parlar de la transferència de cap dels serveis culturals de la Diputació", ha dit Rius per a confimar les paraules de Company.

Aixó no obstant, el diputat de Compromís ha assegurat el traspàs de serveis o competències no és nou i que està en el full de ruta de l'equip de govern de la Diputació. "Jo ho vam manifestar que en la presa de possessió que veníem a millorar la gestió de les institucions, que estudiaríem com a polítics com fer més pròxims els serveis i el patrimoni de la Diputació a la Generalitat per a qüestions que afecten al país o a les mancomunitats", ha indicat Rius. En aquesta línia, el diputat ha explicat que l'equip de govern està realitzant diversos estudis per veure com es pot "traslladar" aquest patrimoni. Rius ha subratlla "la solidesa" i "la complicitat" de l'equip en aquesta qüestiói ha indicat que si es planteja la transferència "s'haurà de parlar". "No ens negarem, però també podrem fer suggeriments", ha matisat.