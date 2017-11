València tanca el 30é aniversari del Palau amb un congrés internacional de música

El Palau de la Música de València acull, des d'aquest dimecres fins al divendres 24 de novembre, el Fòrum Internacional de Música 'Anem a escoltar-nos', una trobada que converteix València en seu del debat i la reflexió sobre el present i el futur d'aquesta disciplina artística i del seu univers. El congrés, en el qual intervindran 54 ponents de tot el món, és el colofó a la programació del 30 aniversari de l'auditori.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha inaugurat aquest fòrum que, segons les seues paraules, "pretén reflexionar per a organitzar i potenciar tot allò que gira al voltant de la música, que a València, que aspira a ser la capital mediterrània d'aquesta manifestació artística, és una eina cultural de primera magnitud".

En la seua intervenció, l'alcalde ha reivindicat València i el Palau en l'univers musical assegurant que València "és la ciutat musical per excel·lència". Joan Ribó ha destacat la coincidència de l'inici del fòrum amb el Dia de la Música i ha ressaltat la importància de la iniciativa. "Tres dies per a parlar de música, sobre la importància d'una bona gestió musical, per a debatre sobre el fenomen de les bandes en la vida cultural i social valenciana, i per a abordar l'impacte del Palau de la Música des d'aquell ja llunyà 25 d'abril de 1987 en què la millor música va sonar per primera vegada ací de forma oficial. I des de llavors no ha parat".

Joan Ribó ha manifestat la seua satisfacció pel fet que València es convertisca en el centre internacional del debat musical i que ho faça en un Palau que és de tots els valencians, i ha donat la benvinguda a tots els participants arribats del Brasil, l'Argentina, Portugal, Mèxic, Itàlia, França i diferents llocs de l'Estat, "que aportaran i contribuiran a l'èxit i l'interés d'aquest fòrum internacional ple de gèneres, de ritmes, de melodies i cadències".

A l'acte inaugural també han participat la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello; el director del Palau, Vicent Ros, i el director del Fòrum, Juan Ángel Vela del Campo. Tots ells han coincidit a ressaltar la necessitat d'escoltar tots els professionals que, com en un fòrum romà, vulguen aportar experiències relacionades amb la música.

"Durant tres dies tindrem l'oportunitat d'escoltar i fer aportacions per a trobar resposta a la realitat musical actual, i assistirem a diferents formes de viure la música, analitzant d'on venim i on volem anar", ha explicat Gloria Tello. En la mateixa línia s'ha manifestat el director del Palau de la Música, Vicent Ros, qui ha assegurat que aquest fòrum "és una oportunitat per a establir una xarxa del fenomen musical valencià i parlar del futur".

Per la seua banda, el director del Fòrum Internacional de Música, Juan Ángel Vela del Campo, ha explicat que la trobada és "una convocatòria festiva i de reflexió sobre l'essència de la música, sobre el seu ensenyament, la seua fortalesa social, que des de València s'ha de projectar".

Després de l'acte inaugural, s'ha celebrat la primera ponència sobre 'La gestió musical com un mitjà per al progrés cultural?', impartida per Begoña Lolo, directora del Centre Superior d'Investigació i Promoció de la Música de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).

Al Fòrum Internacional també s'abordarà 'La necessitat de la música', 'El fenomen de les bandes de música en el territori valencià' i 'L'impacte del Palau de la Música en la vida cultural i social valencianes', així com 'El futur obert de la música'. D'esta manera s'abordaran aspectes com, per exemple, la necessitat dels gestors culturals de programar per al futur, el paper dels joves i la seua relació amb la música, la presència de la dona o la música com a llenguatge universal sense fronteres, entre d'altres.

Com a complement als debats i taules redones, el dissabte 25 a les 12.30 hores es podrà escoltar als jardins del Palau de la Música un concert a càrrec de la Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, dirigida per la seua titular, Lidón Valero, que tancarà el Fòrum Internacional. El públic podrà escoltar el pasdoble Fina Blasco de Rafael Talens, Jaim de Pascual Vilaplana, Amparito Roca de J. Teixidor i Benifaió de Bernabé Sanchís.