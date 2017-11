Puig nega que hi haja "un retard pactat" del model de finançament entre PP i PSOE

La remissió del model de finançament a la comissió Territorial del Congrés del Diputats pactada entre PSOE i PP no hauria d'implicar un retard en l'aprovació del nou sistema abans del final del 2017. El president del Consell, Ximo Puig, ha defensat aquesta idea durant la sessió de control celebrada aquest matí a les Corts.

Puig ha afirmat que "no hi ha un retard pactat" del model de finançament després que el síndic de Podem, Antonio Estañ, ho donara per fet. El president de la Generalitat ha demanat a Estañ que es fiara d'ell i no del que diuen Montoro i el PP.

Abans, en resposta a la pregunta formulada per Isabel Bonig (PPCV) al voltant de la manifestació de dissabte passat, Puig ha exigit a Rajoy que complisca "la promesa" d'enllestir el nou model abans del 2018 realitzada en la Conferència de Presidents autonòmics i a ell mateix durant la reunió que van mantindre al setembre a La Moncloa. El president del Consell ha estés aquesta exigència al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.