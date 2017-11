Els jubilats valencians cobren 976 euros de mitjana al mes

Els jubilats del País Valencià cobren de mitja 975,72 euros al mes, xifra que es troba per davall de la mitjana de l'Estat, que arriba fins als 1.069,78 euros mensuals, segons les dades facilitades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Les pensions de jubilació han esdevingut, els últims anys, un ingrés clau per a moltes famílies a les quals la crisi econòmica dels darrers 10 anys ha deixat sense cap altra font d'ingressos.

En total, hi ha 596.294 persones que cobren una pensió de jubilació, una xifra que no para de créixer i que posa de manifest el envelliment progressiu de la població valenciana i estatal.

Segons les mateixes dades, uns dels pitjors parats a l'hora de repartir el fons de les pensions són els orfes valencians. Cobren de mitja 359,13 i se situen els quarts per la cua. Només cobren menys a les Illes Balears, a Múrcia i a Canàries, on reben 335,16, 351,29 i 353,73 euros respectivament. A tot el País Valencià hi ha un total de 36.792 orfes que reben pensions.

En total, hi ha 973.132 pensionistes al territori, que suposen un 10,2% del total nacional. La mitjana total de pensions al País Valencià és de 852,85 euros, mentre que la mitjana estatal és de 925,85 euros. Les xifres del ministeri d'Ocupació demostren que els pensionistes valencians estan en inferioritat de condicions respecte a la majoria dels pensionistes de l'Estat.