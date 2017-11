Montoro diu que la seua voluntat és reformar el finançament autonòmic en els primers mesos del 2018

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha insistit aquest dijous en el Congrés que la quota basca no és un privilegi "ni moneda de canvi" de res, sinó que és una "singularitat de l'Espanya plural" que beneficia el País Basc però també el conjunt de l'Estat, alhora que s'ha compromés a acordar, en els primers mesos del 2018, la reforma del sistema de finançament per a la resta de territoris, excepte Navarra, i que els seus efectes es reflectisquen en els Pressupostos Generals de l'Estat del pròxim any.

Montoro ha defensat la Llei del Concert Econòmic i la Llei de la quota basca al ple del Congrés, que aprovarà tots dos projectes en lectura única i sense canvis, perquè són lleis pactades entre el govern espanyol i l'executiu basc que no admeten esmenes a les Corts.

Després d'explicar dades sobre el càlcul de la quota basca, el ministre d'Hisenda ha insistit aquest dijous en el fet que vol tancar l'acord per a reformar el finançament de les comunitats del règim comú en els primers mesos del 2018 i ha tornat a demanar al PSOE el seu suport. Si no s'ha fet abans, ha dit, és perquè la crisi econòmica ho "feia inviable", de la mateixa manera que la reforma de la quota basca.

"El govern es manté compromés amb terminis i amb la consecució d'acords com més prompte millor. Volem acordar un nou model en els primers mesos del 2018", ha dit, per a afegir que els objectius del nou sistema "haurien d'incorporar-se als Pressupostos del 2018".

Montoro ha afegit que el seu departament també treballa a tancar en breu l'actualització del Conveni Econòmic navarrès (similar al sistema basc), però també per a l'aprovació del Règim Especial de Balears, la renovació del Règim Especial Fiscal canari i els sistemes de Ceuta i Melilla. "Aquestes normes tenen en comú que representen la pluralitat d'Espanya; aporten riquesa i fortalesa al país", ha conclòs.