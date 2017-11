Tres noves Estrelles Michelin se sumen a la constel·lació de restaurants valencians guardonats

La constel·lació de restaurants valencians amb Estrelles Michelin compta amb tres noves incorporacions que enalteixen una oferta marcada per la fusió de tradició, tècnica i influència del Mediterrani. Es tracta del restaurant Sucede, el projecte de Miguel Ángel Mayor per a Caro Hotel; Audrey's, l'oferta de l'Hotel AR Diamante Beach liderada per Rafa Soler, i El Rodat de Xàbia, gestionat per Nazario Cano. Els tres establiments, tots situats en establiments hotelers, es fan amb una de les preuades distincions. D'aquesta manera, la gastronomia valenciana aconsegueix enguany 20 estrelles per a 16 restaurants amb Quique Dacosta (Dénia) mantenint-se en el selecte club de les tres estelles.

També a les comarques d'Alacant es troben els restaurants distingits amb dos estrelles, L'Escaleta (Cocentaina) i BonAmb (Xàbia), i amb una, Monastrell, (Alacant), La Finca (Elx), Casa Pepa (Ondara) i les novetats El Rodat (Xàbia) i Audrey's (Calp).

A les comarques de València, a més de Sucede (València), apareixen Ricard Camarena, El Poblet i Riff, també en la capital, i Sents, a Ontinyent, i Casa Manolo, a Daimús; mentre que en la demarcació de Castelló els 'estrellats' són Raúl Resino (Benicarló) i Cal Paradís (la Vall d'Alba).

L'equip de Sucede va celebrar en ple servei el reconeixement, com es pot veure en un divertit vídeo que han compartit en xarxes socials. El xef Miguel Ángel Mayor explica, en declaracions a Europa Press, que aquest assoliment suposa una "recompensa" després d'"un any molt dur a nivell laboral i personal, amb un trasllat i l'arrencada d'un nou projecte diferent".

Sucede aposta per una experiència gastronòmica que recupera el passat històric –els seus menús rescaten l'esdevenir de València a través de la forma de menjar de les seues civilitzacions romana, àrab i cristiana però amb ulls contemporanis i un enfocament lúdic en el qual preval la tècnica. Tot açò, apunta el xef, gràcies a un "gran equip" que ha portat "aire fresc".

Mayor comenta que el fet que les tres noves estrelles valencianes hagen recaigut en restaurants situats en hotels demostra la importància de la cuina, en general, i per al turisme, en particular. "La gastronomia no deixa de ser una manera de viure" i al País Valencià hi ha "molta gent que mereix" rebre un reconeixement com el que atorga la Guia Michelin. Cal "explotar-lo més", diu el cuiner.

Sobre la possibilitat que el tradicional eix gastronòmic Madrid-Barcelona-País Basc incorpore definitivament el País Valencià, Mayor assegura que "ha de ser així" i ha subratllat el talent de la cuina en aquesta autonomia amb una potència "brutal" a Alacant.

Per la seua banda, Nazario Cano realitza en El Rodat de Xàbia una "interpretació de la cuina valenciana portada a l'extrem". La combinació entre tradició i futur fa que la seua proposta siga una experiència per als sentits, ja que juga amb les textures i la forma de tractar el producte.

Després de conéixer la concessió de l'estrella, l'establiment ha penjat un missatge en el qual agraeix aquest "reconeixement al treball de cada dia, el de mostrar els nostres orígens a través de la nostra gastronomia". "Seguim somiant", afegeixen.

Des d'Audrey's, a Calp, un lloc que fusiona "la tradició mediterrània amb els conceptes culinaris més globals", també donen les gràcies a tots els seus "clients, amics, col·laboradors, companys de l'Hotel AR Diamant Beach" i a tots els que els han acompanyat en el camí cap a la seua primera estrella Michelin.

El xef Rafa Soler afirma: "Gràcies a tots els que ens heu donat suport des del principi per a fer possible aquest moment. A la família Ascolese, per confiar en mi; al meu equip, als meus pares, als meus germans, amics i, sobretot, a la meua dona i als meus fills, que aguanten a tota hora la meua bogeria i passió per la cuina".