Puig reclama que les comunitats forals participen en el fons de solidaritat interterritorial

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmat aquest dijous que plantejaran en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i "en tots els àmbits" la necessitat que les comunitats forals aporten al fons de solidaritat interterritorial que ha d'incloure el nou sistema de finançament, com la resta d'autonomies, perquè "no és possible que no aporten".

Durant la sessió de control a les Corts, el president ha assenyalat que "el sistema de finançament que ha de vindre ha de garantir la igualtat, l'equitat entre ciutadans i la singularitat dels territoris". Així, ha indicat que no està en contra del concert i de la quota basca, però sí del fet que això "signifique injustícia i falta d'equitat".

Puig ha incidit que el compromís de traure endavant un nou sistema de finançament "s'ha de complir" perquè, en cas contrari, "la paraula de Rajoy i Montoro no serveix per res" i, un dia després que el ministeri d'Hisenda admetera que no podrà executar-se enguany, creu que la resposta que s'hauria de donar des del País Valencià al govern espanyol és "d'unitat i d'exigència de compliment". Per això, ha proposat als grups parlamentaris que "adopten unànimement aquesta posició" perquè "ajudaria a resoldre" la qüestió.

El president ha recordat que la manifestació del 18N a València pel finançament just va demostrar "la gran maduresa del poble valencià" i es va desenvolupar "sense insults, res a veure amb altres manifestacions que hem vist recentment" i ha incidit que els valencians solament volen tindre el "tracte just" que es mereix.

Ha subratllat que "ens estem jugant l'Estat del Benestar, el futur" i ha lamentat que durant molt de temps el territori ha sigut "invisible" i, malgrat que ara està eixint d'aquesta invisibilitat, ha lamentat que, per exemple, TVE no es referira a la manifestació com sí que van fer les televisions privades i que, a més, el dissabte anterior va donar la veu a "una persona vinculada a l'extrema dreta valenciana".

Segons ha dit, li preocupa especialment "la recentralizació que ens ve" i el fet que "s'està aprofitant el problema territorial per a una altra cosa". Puig s'ha pronunciat així davant la pregunta formulada pel portaveu de Compromís, Fran Ferri, sobre la valoració de la manifestació del dissabte passat en la qual, ha dit, els valencians es van unir en una reclamació a la qual el PP no es va sumar i que intentar "deslegitimar" després.

Puig ha assenyalat que pensava que el govern espanyol, després de la manifestació, eixiria i diria que havia entés el missatge i posaria "tota la carn en la graella" per a solucionar el problema, però no ha sigut així. Per això, ha llançat un missatge a Montoro: "Davant les injustícies, els valencians no plorem, ens rebel·lem. Amb rigor, serenitat i fermesa exigim que deixen de tractar-nos com a ciutadans de segona".