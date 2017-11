Turisme vol acabar amb el 'tancat per vacances'

No és difícil endevinar quina resposta donaria un turista preguntat per quan i què ha visitat al País Valencià. Amb tota probabilitat, quasi del 99%, l'interpel·lat afirmaria haver estat a l'estiu en alguna de les nombroses platges que durant dècades han sigut pràcticament l'únic símbol vinculat a l'oferta turística del territori valencià. La Generalitat Valenciana vol allunyar-se d'aquest clixé i des de fa mesos treballa en les estratègies que marcaran el camí cap a la necessària desestacionalització, si es vol reeixir en un mercat cada vegada més competitiu.

"El repte està a saber desestacionalitzar-se i hem d'ampliar l'angular per a plantar cara a la temporada alta. Hem d'aplicar-nos al cent per cent i fer-ho des de la sostenibilitat", va explicar el president de l'Agència Valenciana del Turisme (AVT), Francesc Colomer, durant la presentació del pla d'acció per a l'Impuls a la Desestacionalización Turística a la Comunitat Valenciana que es plasmarà a través d'una estratègia que es durà a terme en els programes d'actuació i que tindrà una dotació específica de més de 9 milions d'euros en els pressupostos del 2018 de l'AVT.

"Hem de posar fi a la idea que el turisme s'obri en temporada alta i després es tanca. Tenim un territori magnífic per a oferir experiències turístiques tot l'any. Aquest és el canvi de concepte que hem de compartir tot l'ecosistema públic i privat que treballem en el sector", va insistir Colomer. L'objectu és posicionar en el mercat un ampli portfolio d'oferta turística singular i experiencial per a poder ser gaudida durant tot l'any i que persegueix posar en valor la riquesa cultural, natural, gastronòmica, esportiva i els atributs d'hospitalitat i excel·lència en el servei d'un territori que "és obert i hospitalari".

La Generalitat reivindica territori, productes, esdeveniments i oratge per a oferir experiències turístiques tot l'any. / GENERALITAT VALENCIANA

Per aquest motiu s'ha creat el segell 'Sempre oberta', que identificarà totes les actuacions vinculades a aquest projecte i reforçarà el posicionament del País Valencià com a destí turístic obert tot l'any. "És una imatge que comunica clara i directament el que volem dir: una comunitat que sempre està funcionant, a la qual pots vindre en qualsevol moment. A més, trasllada un missatge que fa referència al caràcter de la terra, de la seua gent. Oberta a noves experiències, a nous projectes, a nous visitants, oberta a tu", va indicar Colomer.

"Només a l'estiu"

En aquest sentit, també s'ha creat un vídeo en el qual de forma irònica i jugant amb les imatges es recomana visitar el País Valencià per moltes raons "sols a l'estiu". Així s'indica que si viatges al territori valencià a la primavera et podràs trobar amb algunes de les festes més importants i que possiblement et quedaràs "sord" a causa de la música i la pólvora, alhora que es projecten imatges de les Falles, la Magdalena o els Moros i Cristians. També la locució "desaconsella" xafar el territori a la tardor, que és quan es poden tastar alguns dels productes més típics i saborosos del territori pel "risc a botar-se la dieta" mentre es pot veure com es cuina una paella, el Mercat de València i el tradicional esmorzar valencià.

Més de 9 milions d'inversió per mostrar que la @c_valenciana està #SempreOberta#AlwaysOpen. La CV no és un aparador turístic que es desmunta quan acaba l'estiu, @FraColomer aposta per un canvi de mentalitat amb un nou pla de desestacionalització https://t.co/wqxKGw2thApic.twitter.com/5ZXK8w5LbP — GVA Turisme (@GVAturisme) 23 de novembre de 2017

A més, a la tardor el turista també "corre el risc" d'haver-se d'endinsar en el ric patrimoni paisatgístic "a l'aventura i cansar-se", es relata al vídeo. El claim conclou assenyalant que si després de totes aquestes raons el turista vol continuar visitant el territori valencià fora de l'estiu serà rebut amb "els braços i el cor oberts". Precisament un cor és el que es fa servir com a grafia de la vocal 'o' en el segell de la nova proposta de Turisme. "Diuen que el cor és cosa de cardiòlegs i poetes, però també és cosa de Turisme", ha expressar Colomer.

Així, la primera campanya de "temporada baixa" es farà per a promocionar el Nadal al territori valencià. "Serà una línia diferent de la promoció pròpia de la Generalitat Valenciana d''El Nadal és valencià', en què es posarà l'emfàsi en els productes valencians amb la celebració, però també esdeveniments i llocs on el turista puga triar el seu camí de Nadal", indiquen fonts de l'AVT.

Primera Mostra de Turisme a la primavera

L'ambiciós pla de Turisme també inclou la celebració de la primera Mostra de Turisme del País Valencià, que serà un aparador perquè les empreses i destinacions aproximen les seues ofertes experiencials al client intern i de proximitat. "No hem d'oblidar que el primer mercat potencial que tenim és l'intern", va subratllar Colomer. La data de la trobada encara està per concretar, però el secretari autonòmic de Turisme va assenyalar abril com el mes amb més possibilitats. El que sí està clar és l'escenari on es desenvoluparà la Mostra: la Ciutat de les Arts i de les Ciències.

Així mateix, entre les actuacions cal destacar també que es continuarà impulsant l'estratègia de producte #creaturisme per al desenvolupament de programes específics per a potenciar la creació i promoció de nous productes turístics que puguen gaudir-se tot l'any. En aquesta línia es promocionarà l'oferta de producte a través del Pla Operatiu de Màrqueting Anual, amb una estimació de més de 100 accions promocionals i participació en certàmens i fires especialitzades de producte, tant en àmbit estatal com internacional.

El turisme cultural i de patrimoni són claus per a atraure visitants fora dels mesos d'estiu. / GENERALITAT VALENCIANA

"Hem d'estar molt atents a totes les oportunitats que s'estan obrint en tot el món", va dir Colomer, tot recordant els plans per a obrir-se camí en un mercant tan complicat com cobdiciat com l'oriental. "Xina, amb 120 milions de turistes potencials, ha sigut el principal mercat emissor de 2017. La classe mitjana xinesa té molta capacitat econòmica i està en sintonia en moltes de les coses que nosaltres oferim", va detallar el màxim responsable de Turisme. Això no obstant, Colomer també va indicar que es continuarà gestionant mercats tradicionals com l'anglés i adaptant-se a les necessitats del turisme nòrdic, "amb gran capacitat de desestacionalització", al francés i també al més cosmopolita. "València també ha d'estar en eixe primer nivell i, per això, vam presentar a Milà l'oferta del Palau de les Arts, perquè el turisme cultural és un agent cabdal en el nostre projecte", va explicar Colomer.

Altres de les iniciatives que preveu el pla és la publicació de línies d'ajudes en concurrència competitiva, adreçades a destinacions, associacions i empreses per a fomentar la desestacionalizació, amb una estimació de 400 projectes. "Ens ajudarà a identificar els recursos que tenim i que es poden convertir en productes", va dir el secretari autonòmic de Turisme. També es fomentarà la col·laboració público-privada en matèria de màrqueting, mitjançant subscripció de 13 convenis nominatius amb Associacions del Sector per al desenvolupament de projectes per a promocionar l'oferta i activitat turística en temporada baixa.

I, finalment, altres punts d'interés per a Turisme seran la creació i manteniment d'infraestructures turístiques, tant al litoral com a l'interior, que permeten ampliar els serveis disponibles per als visitants més enllà de la temporada estival i el desenvolupament i suport de projectes de R+D dirigits a l'especialització de serveis i productes que afavorisquen un turisme "obert tot l'any".