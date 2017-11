El preu de la vivenda lliure cau un 1,4% respecte al 2016

El preu mitjà de la vivenda lliure al País Valencià ha caigut un 1,4% en el tercer trimestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Amb aquestes dades, el territori valencià és el segon on més han caigut els preus, per darrere de Múrcia. El preu mitjà de l'habitatge lliure a Espanya es va situar en 1.540 euros per metre quadrat en el tercer trimestre d'enguany, la qual cosa suposa un increment del 2,7% respecte al mateix període d'un any abans i una alça del 0,7% si es compara amb el trimestre anterior, segons dades del Ministeri de Foment.

Després de 26 trimestres de caigudes interanuals en el preu de l'habitatge a Espanya, que es van iniciar a la fi del 2008, la pujada interanual suposa el desé trimestre consecutiu de pujada nominal dels preus. En termes reals, descomptant la inflació, el preu de l'habitatge lliure va experimentar un increment del 1%.

Segons la sèrie històrica d'aquesta estadística, el valor mitjà per metre quadrat en el tercer trimestre d'enguany és un 26,7% inferior al nivell màxim aconseguit en el primer trimestre del 2008. Des del valor mínim, registrat en el tercer trimestre del 2014, el preu s'ha recuperat un 5,8%. En termes reals (tenint en compte la variació de l'IPC) el preu actual reflecteix una caiguda des de màxims del 35,3%.

Per municipis de més de 25.000 habitants, no hi ha cap valencià entre els més cars. Per contra, sí que hi ha d'entre els més econòmics. Elda és el municipi més barat d'aquestes característiques amb un preu mitjà per metre quadrat de 544,9 euros. A Ontinyent, també un dels més assequibles, el preu per metre quadrat és de 586,1 euros.

D'altra banda, els preus més elevats d'habitatge lliure a l'Estat es troben a Sant Sebastià (3.326,9 euros per metre quadrat), Sant Cugat del Vallès (3.008 euros) i Eivissa (3.002,8 euros).

El valor mitjà del metre quadrat de l'habitatge lliure de fins a cinc anys d'antiguitat es va situar en 1.799,9 euros en el tercer trimestre d'enguany, la qual cosa suposa un creixement interanual del 3,2%. En quant a l'habitatge lliure de més de cinc anys d'antiguitat, el preu va aconseguir els 1.531,5 euros per metre quadrat, amb una pujada del 2,6% en taxa interanual.

Així mateix, el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge protegit a l'estat espanyol en el tercer trimestre de l'any va ser de 1.130,8 euros, la qual cosa suposa un descens del 0,3% respecte al segon trimestre del 2017. La variació respecte al mateix trimestre de l2016 mostra una pujada del 2%.

A més, el nombre de taxacions immobiliàries utilitzades per a realitzar el càlcul dels preus d'habitatges en el tercer trimestre del 2017 va ser de 130.018 euros, la qual cosa suposa un 31,2% més que en el mateix trimestre de l'any anterior.