Un robatori va ser la causa de l'assalt a l'escola d'Alfafar acusada d'adoctrinament catalanista

Un robatori comú, així és com ha qualificat l'intendent de la Policia Local d'Alfafar el furt que va patir la matinada de dimecres el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Orba de la localitat de l'Horta Sud. Des del consistori descarten que l'assalt siga un acte vandàlic vinculat a l'extrema dreta. De fet, segons l'informe que va elaborar la policia, els lladres es van endur diners i utillatge, apunten des de l'ajuntament a Diari La Veu.

Així que el fet que l'assalt a l'escola s'haja produït poques hores després que Antena 3 es fera ressò el passat dimarts d'un suposat cas d'adoctrinament catalanista a l'escola tant des de la Policia Local com des del consistori ho atribueixen a la "casualitat". La investigació es troba a hores d'ara en mans de la Guàrdia Civil. És per això que la policia no té a la seua disposició més dades sobre com es troba el cas. Això no obstant, insisteixen que es va tractar d'un robatori "normal" sobre el qual, "quan va arribar l'avís, es va obrir un tràmit normal", descartant per complet la versió d'un atac ultra com a resposta a l'adoctrinament que denunciava la televisió estatal i diversos mitjans de comunicació.

D'altra banda, des de l'ajuntament tampoc no tenen constància que hi haja un augment de robatoris en les últimes setmanes "ni en la zona, ni els altres barris d'Alfafar", afegeixen.

Aquest dimecres era el sindicat STEPV qui manifestava la seu repulsa per la "campanya de difamació i manipulació" cap a la tasca que fan els docents valencians. "Aquests fets es produeixen en un context de desprestigi del professorat i dels centres educatius, interessat pel context polític actual, en què s'està acusant grans professionals de l’educació d'adoctrinament de l'alumnat", explicaven en un comunicat. La queixa es va produir al voltant del 9 d'Octubre arran d'un vídeo de dibuixos animats sobre la vida de Jaume I, que forma part de la sèrie animada Història de Catalunya del 1988, i que es va posar als alumnes de sisé de primària.

El cap d'acció sindical de l'STEPV, Marc Candela, assegura que la queixa sobre el suposat cas d'adoctrinament va ser d'un sol pare i "no va posar denúncia", sinó que tot va quedar "en una queixa oral", apunta a aquest diari. Tanmateix, Candela sosté que l'alarma mediàtica que va alimentar Antena 3 afirmant que a l'escola d'Alfafar s'adoctrinava "no es pot vincular" amb el robatori patit pel centre hores més tard. En qualsevol cas, el posicionament de l'STEPV és de condenar totes dues qüestions.