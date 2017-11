El 'Black Friday' es consolida com el tret d'eixida de les compres nadalenques

El 'Black Friday' és una de les últimes modes importades dels Estats Units i ha vingut per a quedar-se, segons la Unió de Consumidors. Els descomptes, principalment en electrònica i electrodomèstics, van començar al País Valencià per Internet, però han acabat arribant al carrer. Els cartells negres amb grans descomptes tracten de captar l'atenció des de fa dies dels vianants que passegen pels principals carrers i centres comercials. En el cas d'algunes families i productes, la despesa del 'Black Friday' pot arribar a suposar un terç de les compres nadalenques, segons informa l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged). Tanmateix, les associacions de consumidors fan una crida a la prudència, a comparar preus i a comprar només el que es necessita, si és que es necessita alguna cosa.

Segons una enquesta elaborada per la Unió de Consumidors, els valencians tenen previst gastar-se entre 45 i 105 euros durant aquesta jornada, vinculada a l'Amèrica del Nord amb Acció de Gràcies i que al País Valencià s'ha consolidat com al tret d'eixida de la temporada de compres nadalenques. Tanmateix, les principals associacions de defensa dels consumidors recomanen no deixar-se emportar pels descomptes, que en alguns establiments s'allargaran durant tot el cap de setmana i que en altres ja es vénen fent des de dilluns, i portar una llista preparada amb el que es vol comprar. Es tracta d'evitar gastar més diners dels necessaris.

I és que, segons el president de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu), Fernando Móner, la prudència i la responsabilitat són claus en una jornada com la d'aquest divendres. Sense donar noms de cap marca o establiment, reconeix que "sempre hi ha qui tracta d'aprofitar-se de jornades com aquesta" i es pot donar el cas que les davallades de preus no siguen reals i vinguen precedides de pujades de preus els dies anteriors. No només s'ha de vigilar que el descompte siga real, ja que el 'Black Friday' amaga més perills, especialment si es compra per Internet. Les associacions de consumidors recomanen que, abans de comprar qualsevol producte en línia, cal fixar-se que a la pàgina web estiguen presents totes les dades identificatives del negoci. A l'hora d'efectuar el pagament per Internet, cal estar segur que la web compta amb un mitja de pagament xifrat i segur.

Tant Avacu com l'associació de consumidors Facua, incideixen en el fet que durant el 'Black Friday' els consumidors tenen els mateixos drets que la resta de dies de l'any. Per això, recomanen assabentar-se abans de comprar de les condicions de compra del producte i els terminis i condicions de devolució i recorden que la garantia dels productes també es manté: és de dos anys per a productes nous i de com a mínim un per als de segona mà. A més, informen que cal exigir la factura de la compra o fer una captura de pantalla quan siga per Internet.

Més enllà de l'electrònica

Els descomptes del 'Black Friday', que en un inici es feien principalment en productes electrònics, han conquerit la majoria dels àmbits de consum. De fet, alguns bars, restaurants i cafeteries dels grans magatzems i dels carrers comercials tindran ofertes especials. Fins i tot, algunes farmàcies tindran promocions i preus més baixos que els habituals en certs productes. Per suposat, les marques de moda més conegudes també participaran d'aquesta festa dels preus baixos amb descomptes d'entre el 15% i el 50% en articles seleccionats, així com moltes cadenes de maquillatge i productes de bellesa.

El món de la cultura no ha sigut menys. El 'Black Friday' ha sobrepassat les vendes de llibres electrònics a través de pàgines web de gran distribució i algunes de les botigues de llibres més emblemàtiques també han aprofitat aquests dies per a vendre els seus productes més barats.

La davallada de preus ha arribat inclús al món de l'automòbil, i és que els principals fabricants duen tot el mes realitzant ofertes en vehicles concrets que tenen en estoc i fins i tot alguns descompten l'IVA en totes les seues vendes. Però els descomptes no es queden ahí. El sector turístic també vol part del pastís. Algunes companyies aèries ofereixen preus especials per a dates concretes i fins i tot cadenes hotelers han rebaixat els seus preus.

Horaris comercials

Els grans establiments comercials estan disposats a facilitar les vendes els màxim possible, no solament amb els descomptes. El 'Black Friday' no ha modificat només els preus dels productes, sinó també els horaris d'alguns centres comercials, com a mínim de la ciutat de València i de la seua àrea metropolitana.

Aquesta és una pràctica cada vegada més freqüent en períodes de preus especials. En algun dels grans establiments comercials, i segons recullen les webs, les botigues estaran obertes fins a les dotze de la nit. En altres, l'horari d'obertura dependrà de l'afluència de públic. En altres casos, ampliar o no l'horari d'obertura serà decisió del responsable del local comercial.

Malgrat la quantitat d'ofertes i facilitats per a comprar durant el dia de hui, Facua recomana no guiar-se només pels descomptes i posar en valor el preu final del producte. És a dir, valorar si s'està disposat a pagar el que es demana pel producte. Es tracta d'evitar el sentiment de ser estafat, ja que una enquesta d'aquesta mateixa organització de defensa del consumidor ha revelat els darrers dies que 8 de cada 10 persones consideren que el 'Black Friday' és una estafa. De fet, a les xarxes socials s'ha posat en marxa una campanya amb l'etiqueta #blackfraude, amb l'objectiu que els consumidors denuncien les males pràctiques dels venedors.