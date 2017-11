Ford es planteja deixar de renovar contractes i fer plans de producció a la baixa en 2018

La direcció de Ford en la planta d'Almussafes ha mantingut aquest dijous una reunió amb el comité d'empresa en la qual ha plantejat plans de producció a la baixa per al primer semestre de 2018 que impactaran sobre l'ocupació de més d'un centenar de treballadors eventuals, així com sobre els que es van incorporar temporalment a la plantilla en 2015, el contracte dels quals finalitza al desembre.

Durant la reunió, la direcció de la factoria ha proposat també avançar les vacances d'estiu de la planta de motors al mes de juny, una mesura a la qual el comité d'empresa s'ha "oposat de ple", ha assegurat el secretari general d'UGT-Ford, sindicat majoritari en l'empresa, Carlos Faubel, a Europa Press, en acabar la reunió.

En tot cas, ha assenyalat que el pròxim dilluns per la vesprada tindran una segona reunió en la qual l'empresa haurà d'explicar "si realment existeix aquesta necessitat, si és alguna cosa temporal o si es va a convertir en costum", ha apuntat.

En aquests moments, Ford Almussafes produeix un total de 1.940 vehicles diaris, quasi la meitat (940), del Kuga; 525, de la furgoneta Transit; mentre la resta es reparteix entre els models S-Max, Galaxy i Mondeo. A partir d'ací, caldrà veure "quines opcions de renovació tenim" i "cercar la continuïtat en els acords en vigor", ha assenyalat el responsable sindical.

En aquest punt s'ha referit també a la circular que, aquesta mateixa setmana i després de l'anunci de l'adjudicació a la planta valenciana del nou Kuga amb una inversió de 750 milions, s'ha distribuït a la plantilla d'Almussafes amb la petició de Ford Europa d'introduir mesures que milloren les opcions de la planta a rebre noves assignacions de models i amb la invitació a avançar en flexibilitat i contenció de salaris. Segons el dirigent d'UGT-Ford: "No entrarem a parlar de cap baixada salarial perquè no hi ha motius".

La reducció de costos laborals en aquest sentit és una alternativa que "no entra en els nostres plans". "No entrarem en un regateig" per a competir amb altres plantes, ha incidit. El dirigent sindical ha avançat que dilluns que ve per la vesprada mantindran una nova reunió amb la direcció en la qual espera que aquesta concrete "què vol" i les "necessitats" que planteja, igual que faran des del Comité d'empresa. En qualsevol cas, l'objectiu d'UGT-Ford és "arribar al millor acord possible" per als pròxims quatre anys, un context en què són conscients que Ford "redefinirà el seu negoci i produiran canvis en la indústria de l'automòbil", ha avançat.

Per la seua banda, el sindicat CGT ha enviat un comunicat en el qual ha manifestat la seua oposició als ajustaments proposats per l'adreça de Ford per a la planta d'Almussafes i que considera, "a efectes pràctics, mesures per a explotar encara més a la plantilla i soscavar drets laborals després d'anys d'ajustaments".

En aquest sentit, CGT denuncia que l'empresa pretén, tal com ella mateixa ha afirmat en la reunió, "tocar tot allò que influïsca en els costos laborals": sou, borsa d'hores, pràctiques de treball i mobilitat. Davant aquesta situació, CGT ha manifestat el seu "rebuig a les retallades plantejades" i ha assenyalat que, "després de l'últim acord de competitivitat signat per UGT i CCOO que va suposar una gran pèrdua de salaris i de drets socials i laborals, la negociació d'aquest nou acord ha de passar necessàriament per recuperar i millorar els salaris i els drets perduts". Així, el sindicat insta a la resta de sindicats a "defensar els interessos de la plantilla, contraposats, evidentment, amb els d'una minoria d'accionistes".