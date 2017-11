El País Valencià, el segon territori en què més creixerà el PIB en 2018

Funcas preveu que el creixement de l'economia valenciana siga del 3% en l'any 2018. Malgrat que aquesta xifra suposa un 0,1% menys que el creixement previst per al 2017, les previsions situen el País Valencià com la segona autonomia que més creixerà, empatada amb Galícia i només superada per Madrid, mentre que les previsions del 2017 la situaven com la quarta.

Així consta en les previsions per a les autonomíes que Funcas ha presentat aquest dijous a València i que ha donat a conèixer el seu director general, Carlos Ocaña, acompanyat pel director de conjuntura i economia internacional de Funcas, Raymon Torres i el director de negoci d'empreses de Bankia al País Valencià, Múrcia i Balears, José maría García.

El PIB del País Valencià creixerà per dalt de la mitjana estatal, que se situa en el 2,6%. La previsió per a l'economia espanyola és molt menys optimista, ja que per al 2017, l'entitat va augurar que el creixement del PIB a nivell estatal seria del 5,5%.

Totes les autonomies perden dècimes respecte al període anterior, però si hi ha una davallada que crida l'atenció és la de Catalunya. La inestabilitat política ha anat acompanyada d'una incertesa a nivell econòmic que ha tingut com a resultat que Funcas rebaixe les expectatives de creixement de l'economia catalana del 31,% el 2017 al 1,7% el 2018.

Per a Funcas, les diferències de creixement entre unes zones i unes altres, prop de dos punts percentuals entre la millor, Madrid, i la pitjor, Extremadura, s'expliquen principalment per la capacitat per a aprofitar les oportunitats que dóna del comerç internacional i la recuperació europea. En menor mesura influeix la situació dels comptes públics i, finalment, per un possible efecte de desviament d'inversions per la crisi catalana que aprofitarien les comunitats més pròximes, sobretot Aragó i el País Valecià, a més de Madrid.

Les dades de Funcas són optimistes respecte a l'atur. Per a l'any 2017 va preveure una taxa del 17,9 per al País Valencià i per al 2018 l'ha rebaixada fins al 15,8. Tanmateix, el percentatge d'aturats continuarà per damunt de la mitjana estatal, que es preveu del 15,1%.