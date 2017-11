València viu el dia de tardor més calorós dels últims 34 anys

La ciutat de València ha anotat aquest dijous un rècord de temperatures màximes, inusual per a la meitat de la tardor, amb fins a 25,2 graus en els termòmetres, segons ha recollit l'observatori local. Cal remuntar-se al 1983 per a trobar a la ciutat del Túria un valor tan acusat a la fi d'un mes de novembre: 25,4 graus.

No obstant açò, els rècords els han registrat Xàbia (la Marina Alta) i Xàtiva (la Costera), on el mercuri ha aconseguit a primera hora de la vesprada 26,2 i 25,3 graus, respectivament, segons destaca l'Agència de Meteorologia (Aemet) en el seu compte de Twitter amb dades fins a les 16.30 hores.

La pujada tèrmica s'ha notat especialment en aquestes demarcacions, com mostren els valors registrats en les dues capitals: 25,2 graus a València i 24,1 a Alacant, a més d'altres localitats valencianes com Ontinyent i Llíria (25 i 24,9 graus, respectivament). Per contra, Castelló de la Plana s'ha quedat per sota, amb 20,1 graus.

L'enlairament de les màximes no ha impedit que els municipis de l'interior hagen tornat a baixar dels zero graus durant la matinada i a primera hora del dia. Villena (l'Alt Vinalopó) ha anotat el rècord de les mínimes amb -2,8 graus passades les set del matí, seguit dels -2,4 graus de Xalans (la Vall de Cofrents), els -2,1 d'Ademús o els -0,9 del Pinós (el Vinalopó Mitjà).

A la demarcació de Castelló han tingut lloc les ratxes de vent més fortes de la jornada, amb intervals de fins a 43 quilòmetres per hora a Vilafranca del Cid, 36 a Montanejos i 31 a la Pobla de Benifassà-Fredes.

Vent inusualment fluix

Malgrat açò, l'Agència de Meteorologia ha destacat que la velocitat mitjana diària de la setmana del 15 al 22 de novembre s'ha situat fins a un 53 per cent per sota del valor de la mitjana 1981-2010 en el conjunt del País Valencià. La mitjana d'aquesta setmana és de cinc quilòmetres per hora i la de les últimes dècades frega els 12.