À Punt aposta per un concurs de proximitat i dos magazins amb afany divulgatiu

À Punt ja té els magazins que han d'omplir part de la graella del matí i la vesprada. Així ho ha anunciat el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en un comunitat on se subratlla que es tracta de les propostes idònies per al projecte que es vol posar en marxa.

La proposta triada per al magazín matinal és la formada per l'UTE de les productores Mecomlys, Lavinia i Factoria, de 130 programes de 210 minuts. La direcció de la televisió considera que els continguts de la proposta s'ajusten als criteris específics indicats en la crida del feta el 19 de setembre de 2017, entre els quals: presència en tot el territori mitjançant connexions en directe; continguts d'actualitat, de servei públic; participació ciutadana i de col·lectius socials; seccions fixes relacionades amb la salut, el consum, el medi ambient, la integració social, l'educació, el camp, la cuina i l'oratge, i la participació de públic en plató. "El magazín fa una clara aposta de televisió en directe que vertebra el territori i que dóna veu al poble valencià. A més proposa abordar les temàtiques en profunditat i amb afany divulgatiu. En aquest sentit és el millor projecte presentat a la crida", indiquen en la nota de premsa.

D'altra banda, la proposta de Mediterráneo Media i Secuoya és la triada per al magazín de TV de vesprada. La proposta, que inclou 130 programes de 240 minuts, s'ajusta als criteris especificats en la crida, entre els quals: presència en tot el territori mitjançant connexions en directe amb diferents tipus de continguts, una taula de debat, reportatges, entrevistes, tertúlia, humor i seccions relacionades amb la cultura, la societat, les festes, la música i l'autopromoció. "El projecte incideix sobretot en l’enfocament humà dels continguts, fugint dels vessants més informatius o institucionals", indiquen en l'escrit.

Concurs testat a altres televisions autonòmiques

Pel que fa a la demanda de propostes per a un concurs, el Consell Rector ha aprovat l'oferta de Desmesura Films-VITV, una proposta de 130 programes de 35 minuts. "La idoneïtat d'aquest concurs de preguntes i respostes ve donada per una escaleta i una mecànica molt senzilles que fan que el format siga molt accessible per a qualsevol tipus de públic", expliquen des de la direcció. A més, segons indiquen, es tracta d'una adaptació d'un format estatal, només estrenat en cadenes autonòmiques, on les diferents proves que componen el format combinen entreteniment i cultura. "El concurs combinarà les qüestions de caràcter general amb una presència molt important de preguntes de proximitat amb l'objectiu de promoure la difusió de la cultura pròpia i la riquesa mediambiental de la Comunitat Valenciana", expressen, alhora que subratllen que el format ha sigut testat per IB3, Aragón TV, ETB i Telemadrid amb "molt bons resultats d’audiència".

Finalment, el Consell Rector també ha aprovat compres de producció aliena. S'ha aprovat un primer paquet amb una oferta molt variada i que abraça tots els públics intantils. I un segon paquet, que prové de FORTA, de 14 sèries d'animació infantil. Així mateix, ha validat la proposta dels programes amb els quals s'iniciarà la ràdio.