'Càries', la nova comèdia de Juan Luís Mira, arriba al Teatre Arniches d'Alacant

Càries de Juan Luís Mira arriba al Teatre Arniches d'Alacant on es representarà els dies 24 i 25 de novembre. El text de Juan Luis Mira i direcció de Pascual Carbonell, produït per l'Institut Valencià de Cultura (IVC). L’espectacle torna a l'escenari del teatre alacantí després de la seua estrena el passat 3 de novembre en la XXV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporaneos.

La comèdia interpretada per Juansa Lloret, Ernesto Pastor i Arantxa González conta les peripècies d'un jove biòleg valencià que ha descobert un inhibidor que suposa el fi de la càries. Com tants troballes de la ciència, la indústria, en aquest cas l’anomenat BIG PHARMA (el poderós empori farmacèutic global), posarà tots els obstacles possibles perquè isca avant una cosa que és tan beneficiosa per a la salut com perjudicial per a la butxaca i el desmesurat creixement d'uns pocs. Estem davant d'un científic amb ànima de perdedor decidit a ser Woody Allen i Tarantino al mateix temps. Càries és, per sobre de tot, una comèdia, és a dir un "text atípic": de cada deu textos nous que s'escriuen a l'estat, solament un s'atreveix amb aquest gènere, assenyala l'IVC. És, a més, una comèdia molt valenciana: "el solatge de la història que explica és netament nostre". Amb eixe pòsit i eixa història l'autor va escriure una novel·la, publicada per l'editorial alacantina ECU, que es va presentar el desembre passat, i paral·lelament, aquesta comèdia.

No es tracta d'una adaptació. De fet l'autor no sabria dir si va ser primer la novel·la o la comèdia. El que és clar és que hi havia una motivació molt gran per portar uns fets reals i propers al paper i a l'escena al mateix temps. Per compartir-ho amb el lector i l'espectador. En la comèdia, va esprémer al màxim la peripècia que es narra en la novel·la i es va servir d'una situació totalment diferent, adequada a una unitat espai-temporal per a potenciar al màxim humor i denúncia. Una comèdia que, posats a somiar impossibles, podia haver viscut el mateix Woody Allen, expliquen.