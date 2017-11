Camps es descarta per a l'alcaldia de València però pronostica que el 2019 serà el del "tsunami Rita"

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha afirmat que el 2019 –en referència a les eleccions municipals que es preveuen per a llavors– serà "l'any del tsunami de Rita Barberá" perquè "el record, la memòria política del que va fer amb València", contrastarà amb "aquests quatre anys de govern comunista i catalanista" i de "paralització de la ciutat".

Qui va ser cap de l'executiu valencià entre 2003 i 2011 s'ha expressat en aquests termes després de la missa que s'ha celebrat aquest dijous a la vesprada en la Catedral de València pel primer aniversari de la mort de l'exalcaldessa i exsenadora Rita Barberá. L'expresident ha manifestat que creu que aquests quatre anys de govern de Compromís, PSPV i València en Comú en la capital del Túria són "un període de vacunació" que "a voltes ve bé" perquè la gent "pot comparar el que és un govern comunista i catalanista i el que és un govern de persones que estan al capdavant del treball per pura vocació, afecte i amor".

Per a Camps, un any després de la seua defunció, l'exalcaldessa "ha deixat un buit molt gran" que ompli "la seua memòria i el record constant i permanent de veure en la ciutat l'espectacular petjada que ha deixat una cambra de segle extraordinari al capdavant de l'Ajuntament". "Ho podem veure cada valencià: en el nostre carrer o plaça o barri hi ha alguna cosa que Rita va fer per a millorar el nostre entorn", ha assegurat.

A més, l'expresident ha afirmat que Barberá "va fer una ciutat preciosa" en la qual "es van fer les inversions que considerava importants i necessàries per a fer de València una ciutat amable per a circular per ella".

Així, ha destacat que l'exalcaldessa "va portar esdeveniments i esdeveniments de primer nivell" que ara es tradueixen en el nombre de visitants de la ciutat. "Li hauríem de dir a cada turista que 'vostè està ací perquè Rita Barberá va ser alcaldessa de València, vostè està admirant la ciutat i vol tornar perquè ella –Barberá– ha fidelitzat l'amor per aquesta ciutat'".

No es planteja "en absolut" optar a l'alcaldia

D'altra banda, a preguntes dels periodistes, Camps s'ha descartat per a optar a l'alcaldia de València pel PP el 2019: "No m'ho plantege en absolut". Així, interpel·lat sobre qui ha d'agafar el testimoni de Barberá com a candidat, Camps ha dit que "això ho ha de decidir el PP", i s'ha mostrat convençut que "el nou alcalde o alcaldessa serà del PP".

A més, Camps ha assegurat que no ha "sentit ni llegit" la conversa entre l'expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana i l'e president de la Comunitat de Madrid Ignacio González sobre Barberá. En la conversa, Zaplana afirmava que Barberá era "un bluf absolut" que tenia "cinc" persones a la seua al voltant perquè li feren "les coses".

Sobre aquest tema, Camps ha assenyalat que aquesta era una "conversa privada" i ha afirmat que ell intenta "no sentir ni llegir converses privades de ningú".