Habitatge publica el llistat amb els primers beneficiaris de les ajudes al lloguer

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la primera resolució d'ajudes al lloguer que beneficiarà 5.624 persones amb un pressupost de més de 7,9 milions d'euros. D'aquesta manera, les ajudes es concediran a 1.395 persones que viuen a les comarques d'Alacant, a 1.149 que resideixen a les de Castelló i a 3.080 que ho fan a les de València.

No obstant açò, la Conselleria explica en un comunicat que davant la gran quantitat de sol·licituds presentades enguany, amb més de 18.000, s'ha fet "un gran esforç de gestió perquè la Generalitat estiga a l'altura i puga donar resposta a la major quantitat de gent possible". D'aquesta manera, s'ha transferit el pressupost sobrant d'altres convocatòries per a poder ampliar la quantitat econòmica de les ajudes al lloguer en 10,2 milions més. Per açò, es publicarà una segona resolució que permetrà arribar a 7.286 persones més.

La consellera María José Salvador ha destacat que, el 2017, les ajudes al lloguer "sumaran una xifra històrica amb una inversió total de 18,2 milions d'euros i 12.910 famílies beneficiades". Unes xifres que "contrasten amb les escasses 2.400 persones que es van beneficiar el 2015, l'últim any de gestió del govern anterior". Per tant, ha apuntat que "es demostra una vegada més que gestionem millor els recursos sempre pensant en les persones, en quines són les que més necessiten aquestes ajudes, i garantint el dret i accés a l'habitatge, tal com marca la Llei per la Funció Social de l'Habitatge impulsat per aquest govern".

En el comunicat, la Generalitat recorda que aquestes ajudes per al pagament del lloguer poden arribar fins a un 40% del preu del lloguer dins del Pla Estatal d'Habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals i, per primera vegada, enguany, el Consell ha realitzat una aportació addicional amb fons propis d'un 10%, fins a un màxim de 3.000 euros, per a aquelles persones amb especial vulnerabilitat.

En aquesta primera resolució, apareixen aquelles persones beneficiades del 40% però, en breu, es publicaran dues resolucions més; una, amb les persones a les quals també se li ha adjudicat el 10% addicional per considerar-se casos d'especial vulnerabilitat i, l'altra, per a ampliar el nombre de beneficiaris. Se subvencionen totes les factures de lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2017.

Per a la concessió de les ajudes tenen prioritat les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, així com les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència de gènere, els joves extutelats i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

En aquest convocatòria s'han adaptat les ajudes a la nova Llei per la Funció Social de l'Habitatge i tindran també prioritat les persones que estiguen en el Registre de Demandants d'Habitatge previst en la llei. També han pogut optar a aquestes ajudes els ciutadans de tots els municipis valencians al marge del nombre d'habitants que tinga la localitat on residisquen, en haver-se eliminat la restricció de l'anterior govern que limitava l'accés a aquest tipus de convocatòries solament a les persones de municipis grans o àrea metropolitana.