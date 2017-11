À Punt i Educació habilitaran un espai web per a l'aprenentatge lingüístic

El ple del Consell ha aprovat el conveni entre la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a coordinar les accions adreçades a promoure en la societat valenciana, i especialment en l'alumnat, l'educació, la cultura, la divulgació de la recerca, els esports i la normalització del valencià i de les llengües estrangeres, especialment de l'anglés.

La finalitat d'aquesta col·laboració és el foment de la creativitat i la producció de béns culturals, esportius i educatius del territori valencià; el foment de la cultura; la dinamització i la normalització del valencià amb l'emissió multilingüe d'obres audiovisuals en castellà i anglés o, si escau, en versió original, i el subtitulat en valencià i en castellà.

Per a açò, el conveni inclou activitats de cooperació, distribuïdes en cinc àmbits d'actuació: en l'àmbit de política lingüística hi ha activitats com l'elaboració i adaptació de materials i produccions per a l'aprenentatge de valencià, anglés i altres llengües. També inclou l'habilitació d'un espai web per a l'aprenentatge lingüístic, incentius per a la publicitat en valencià en els mitjans de la Corporació i la formació continua dels tècnics lingüístics de l'entitat per part de la Conselleria, entre altres activitats.

En l'àmbit de l'educació i divulgació de la recerca es duran a terme activitats com la creació d'una plataforma infantil i juvenil amb marca pròpia per a promoure la coparticipació en la creació i accessibilitat als mitjans; a més, es preveu el disseny i l'elaboració de material transmèdia sobre diversos temes d'interès educatiu, així com l'elaboració de produccions i material per al foment de la lectura.

En l'àmbit de la cultura, es fomentarà la presència habitual de continguts culturals en els informatius i en les graelles de programació; la retransmissió, enregistrament i emissió d'activitats artístiques d'especial valor documental o patrimonial i el foment de la participació dels creadors i intèrprets valencians.

En l'àmbit dels esports, s'elaboraran produccions i materials que fomenten els valors de l'esport i l'activitat física, i el disseny d'activitats de suport a la programació de l'esport base i d'activitats relacionades amb la pilota valenciana, els esports i els jocs tradicionals com a part del patrimoni esportiu i cultural. Així mateix, es treballarà coordinadament en la preservació de l'arxiu audiovisual de RTVV.