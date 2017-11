Oltra: "El PPCV vol que la gent faça cua als bancs d'aliments i nosaltres, que compre el que vulga al supermercat"

Mónica Oltra no està d'acord amb les esmenes presentades pel PPCV que demanen que els 4 milions del pressupost del 2018 que el Consell ha previst atorgar a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i a Air Nostrum es destinen "als que menys tenen", en concret a Càritas i Creu Roja, com va proposar ahir el diputat Rubén Ibáñez.

La vicepresidenta del Consell ha defensat les polítiques socials del seu govern comparant-les amb les del PPCV. A parer d'Oltra, "el Partit Popular vol caritat i netejar la seua consciència dient 'què bons que som'". Enfront d'això, la número 2 del govern ha recordat que l'instrument principal contra l'empobriment previst als nous pressupostos és la Renda Valenciana d'Inclusió, "que ha passat de 41 milions del 2017 als 88,5 del 2018".

"Aquest govern no comparteix la visió assistencial, caritativa i netejadora de consciències del PPCV. I que vol llevar diners d'un lloc per a fer bancs d'aliments. Volem que la gent puga anar al supermercat a comprar el que vulga. No que hagen d'anar a una cua perquè els donen els macarrons, estigmatitzant la gent empobrida. El PPCV sempre ha tingut la idea que se'ls ha de donar caritat. A nosaltres no ens agrada humiliar la gent", ha explicat Oltra.