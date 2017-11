Una App de la Universitat de València permet reduir entre un 6% i un 25 % el sexisme en adolescents

La Universitat de Valencia ha desenvolupat una App que redueix comportaments sexistes i actituds de violència de gènere en adolescents. L'equip d'investigació interdisciplinar de la Universitat, encapçalat pel professor José Javier Navarro de la Facultat de Ciències Socials i investigador de l'IidL Grup GESinn, ha desenvolupat un joc per a mòbil que promou relacions de parella saludables, igualitàries i respectuoses entre adolescents i redueix actituds sexistes que condicionen comportaments agressius i violència de gènere.

En la presentació dels resultats de l'estudi, que s'ha realitzat hui en la Universitat, han participat també Amparo Oliver, de la Facultat de Psicologia, i la tècnica d’investigació adscrita al projecte, Ángela Carbonell.

L'aplicació, articulada en format de joc interactiu, s'ha provat en un total de 1.100 adolescents durant 2016 i 2017. Així, el projecte s'ha dividit en cinc fases: Una primera de prediagnòstic inicial (un pre test); una segona de desenvolupament de l'App; una tercera fase de jugabilitat; una quarta de post test, i una cinquena de resultats i difusió.

Aquests resultats que ara es presenten demostren que l'ús de l’App Liad@s ha permés reduir el sexisme dels adolescents i afavorir actituds prosocials contra la violència de gènere i que situen en una posició equilibrada homes i dones. A més, s'han aconseguit reduir en més d'un terç de la mostra els mites de l'amor romàntic que són menys visibles i més ofensius i perillosos perquè implícitament reprodueixen situacions que recreen falsos ideals de l'amor, per exemple: que s'ha de perdre la intimitat en les relacions de parella; que la gelosia és bona per a mantindre la flama de l'amor encesa, o la necessitat d'estimar i ser estimat o estimada per a arribar a la completa felicitat. Així mateix, el sexisme s'ha reduït també en dades molt favorables entre un 6% i un 25% en els adolescents que han jugat amb l'App.

El professorat que ha desenvolupat aquest projecte apunta que l'App ha sigut una de les ferramentes més importants per a treballar l'educació afectiva i la igualtat en l'escola. Una eina per a treballar en l'aula o en família i que té el crèdit d’associacions de mares i pares, de professorat, d'especialistes en igualtat de gènere i també sobretot dels adolescents, que a la vegada que aprenen, ho fan des d'un vessant lúdic.

Treballar el sexisme i l’amor romàntic

Els objectius que s'han desenvolupat amb el treball amb els adolescents han estat relacionats amb el sexisme, la percepció d'actituds agressives i els mites de l'amor romàntic. Així, el treball s'ha centrat en, d'una banda, identificar l'estat de salut afectiva dels adolescents; crear una eina interactiva i entretinguda; desmuntar els falsos mites de l'amor romàntic; previndre comportaments sexistes: Sexisme Hostil i Sexisme Benevolent, i, per últim, integrar competències en relacions afectives sanes.

L'App, que està desenvolupada en format de joc interactiu, s'articula en funció de dues dimensions que treballen les actituds sexistes. D'una banda, la Teoria del Sexisme Ambivalent, és a dir, discriminació de persones d'un sexe per considerar-lo inferior a l'altre (Sexisme Hostil) i Posicionament protector-patriarcal de l'home que posa en desequilibri de gènere a la dona (Sexisme Benevolent). I, d'altra banda, els mites de l'amor romàntic, que són falsos ideals del que ha de ser l'amor, generant expectatives irreals que inculquen un prototip de relació "ideal" i que moltes vegades condicionen la llibertat individual i les relacions de parella positives.

Violència de gènere en l'adolescència

La violència de gènere en l'adolescència té una freqüència de dos terceres parts major que en parelles adultes. Aleshores és una qüestió alarmant que colpeja les noves societats. Es manifesta d'una forma més subtil, en la forma d'un amor més possessiu, obsessiu i controlador que genera perjuí psicològic, emocional i la disminució de la presència en grups de socialització. Estudis recents com el de la Fiscalia General de l'Estat, el CIS o la Macroenquesta de Dones informen que la violència de gènere en adolescents va crèixer un 25% durant l'any 2015 i s'ha incrementat un 10,6% el 2016. Per tant, és un problema que ocupa i preocupa tant les institucions públiques com a la societat en general.

Sobre Liad@s

El joc té com a nom Liad@s i està disponible per a sistemes Android i IOS, amb una puntuació de 4.7/5 per usuaris. El projecte ha estat destinat a joves d'entre 12 i 18 anys, a més de formadors, educadors, mestres, orientadors i pares. En el projecte ha participat alumnat de centres de secundària (tant de l'àmbit urbà com rural) i alumnat de centres d'atenció de menors (també de l'àmbit urbà i rural).

Liad@s està format per un grup transversal de docents i investigadors de la Universitat de València amb vinculació a diverses àrees, encapçalats per José Javier Navarro, del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials i investigador de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local; Amparo Oliver, del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia, i Pedro Morillo, del Departament d'Informàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Engenyeria i investigador del IRTIC; a més de les tècniques d'investigació adscrites al projecte Ángela Carbonell i Jéssica Llácer.