València activa el nivell d'alerta 2 per contaminació però no restringeix el trànsit

L'Ajuntament de València s'ha vist obligat a elevar el nivell d'alerta per contaminació pel creixement de les partícules PM10 i la crema de la palla d'arrós. Així ho ha indicat l'alcalde, Joan Ribó aquest divendres qui ha descartat que la situació estiga provocada per la circulació a la ciutat.

Aquest dimecres la Delegació de Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de València va activar l'episodi tipus 1 del protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per PM10, que sols inclou mesures informatives a la població. Així, fa dos dies indicaven que com a conseqüència de la crema de la palla de l'arròs que s'està duent a terme, i les condicions atmosfèriques d'altes pressions (anticicló), que segons les previsions es mantindran, es van assolir uns nivells de partícules en suspensió a la ciutat més elevats del que és habitual, però sense sobrepassar cap límit legal.

Ara, però, el creixement de les partícules PM10 –que són sòlides i estan en suspensió– han augmentant, "malgrat que ahir vam donar ordre a les obres del Parc Central de que regaren", ha explicat Ribó. La indicació del consistori sembla que va tindre efecte, segons ha matisat l'alcalde, ja que la presència de partícules sòlides ha baixat, però,a parer de Ribo, la crema de palla d'arrós està sent la causa de la pol·lució de l'aire. "Hem demanat a la Generalitat que posen les mesures adequades perquè la causa no és la circulació d'automòbils perquè sinó veuríem partícules com el diòxid de nitrogen", ha indicat Joan Ribó. D'aquesta manera, la restricció del trànsit a la ciutat queda de moment descart, atés la valoració que fa l'alcalde de València.

"La causa continua sent la crema de palla i no sembla que tinga molt de trellat que es creme palla precisament en un moment on la contaminació no es pot dispersar com a conseqüència de la inversió tèrmica que tenim", ha afegit.

Dimecres, el consistori va recomanar a les persones més sensibles, la no realització d'exercicis físics a l'aire lliure i romandre en llocs d'interior. Ara, el Servei de Qualitat Ambiental ha activat l'episodi tipus 2 del protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per PM10 que, de nou, inclou mesures informatives a la població, en este cas, centrada en àmbits més sensibles com ara centres escolars, instituts, universitats, centres de salut, hospitals de ciutat, així com residències d'ancians i centres de dia.