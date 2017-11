El Magnànim reuneix en un volum els 40 anys de poesia de Marc Granell

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, presentarà el proper dimarts, 28 de novembre, a les 19.00 hores, una de les seues últimes i més destacables novetats editorials, Marc Granell. Poesia completa, 1976-2016, prologat per Francesc Calafat i publicat dintre de la col·lecció de Poesia, dirigida per Vicent Berenguer.

El llibre ja es troba a les llibreries i, de la mateixa manera que la resta del catàleg editorial del Magnànim, també es pot adquirir a través de la seua pàgina web. El volum publicat pel Magnànim reuneix el conjunt de l’obra poètica de Granell al llarg de quatre dècades, incloent també alguns poemes inèdits, des dels primers llibres Llarg camí (1977) o Notícia de la tribu (1978), fins als darrers Tard o d’hora o Jazz (2006), sense oblidar la poesia infantil, aspecte molt destacable de la seua producció ja des del 1993 amb L’illa amb llunes.

Cal assenyalar que Granell, que és treballador de la Diputació de València i que va dirigir la col·lecció Poesia durant l’etapa de l’IVEI del Magnànim, no havia estat mai publicat per l’editorial pública de la corporació provincial. Aquesta Poesia Completa és el testimoni més significatiu de la seua creativitat, i, alhora, dels reptes que planteja aquest període de quaranta anys.

"La poesia de Marc Granell és l’expressió de la naturalesa més íntima del seu pensament, una natura plena d'electricitat, que es mou entre contrastos: raó i visceralitat; por i atreviment, passió i redempció; crit i silenci; desig d’amagar-se, i urgència per a intervenir. Una veu dinàmica a la qual li cal encarnar-se en formes de bellesa, com una creació de la veritat personal, convincent per la força de l'experiència viscuda i expressada. Una poesia en què el desencís no pot ocultar l'avidesa de vida", s’apunta al pròleg de Francesc Calafat.

Un escriptor compromés amb la literatura, Marc Granell va nàixer el 19 d’abril del 1953 a València, ciutat on viu i treballa com a traductor. Va seguir estudis, inacabats, de filosofia i filologia a la Universitat de València. Aquella època va comportar viure i participar en els ambients poètics universitaris i implicar-se en un moviment generacional que es bellugava per canviar l'estat de les coses del darrer franquisme. La seua activitat més constatable ha estat la seua obra creativa, plenament reconeguda en la poesia valenciana i en el conjunt de la poesia catalana, però la seua personalitat també està constituïda de manera considerable per la participació en revistes de literatura (Cairell, Reduccions), per la direcció de col·leccions de poesia (El Cingle, Papers Erosius, Gregal, Tàndem, Germania, IVEI-Institució Alfons el Magnànim), per la tasca com a editor literari de tantes obres, per l'edició de poetes, a més de la continuada participació en actes i lectures –per a adults i xiquets–, sense excloure-hi pròlegs, cartes i articles d'opinió o protesta.

L’acte de presentació tindrà lloc a la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset i acompanyaran l'autor el diputat de Cultura, Xavier Rius; a més de Francesc Calafat i Vicent Berenguer. Així mateix, Vicent Camps recitarà una selecció de poesies de Granell, sens dubte un dels més destacats poetes valencians actuals.