Alzira vol posar punt final a les "contínues" pintades d'esvàstiques i dianes nazis als carrers

L'Ajuntament d'Alzira vol posar punt final als "continus" atacs vandàlics consistents en pintades amenaçadores tant en equipaments públics com en les propietats privades que no deixen d'aparéixer a la capital de la Ribera Alta. Les darreres pintades s'han fet aquest dimecres a la seu de Compromís que té el col·lectiu al carrer de Benimodo, on a la persiana se'ls acusa de ser "catalans de merda". No ha estat l'únic objectiu dels ultres, ja que la delegació del diari Levante-EMV també ha estat atacada amb una diana nazi i un missatge amenaçador on se'ls diu: "Rojos fuera".

La ciutat està sofrint una proliferació de pintades de tarannà nazi en elements de la via pública i propietats privades en els últims mesos que s'ha accentuat des del passat 1 d'octubre, tot coincidint amb el referèndum celebrat a Catalunya. L'augment d'aquesta mena d'atacs és conseqüència de la "politització" que s'ha fet de la situació de Catalunya, explica la regidora de Cultura d'Alzira, Aida Ginestar. "Volen demostrar l'espanyolisme a un poble que està unit, per a crear una fractura social, quan el tema –de Catalunya– tampoc no s'ha parlat molt ací", afegeix.

Les pintades amb dianes i frases d'apologia ultra han aparegut en murs i mitgeres de zones públiques com els recents banys que s'han construït al recinte firal, on s'han pintat esvàstiques, i fins i tot a centres educatius d'Alzira. Això no obstant, pel que fa al col·lectiu de Compromís, no és la primera vegada que la seu es veu afectada per atacs vandàlics. "Les pintades són contínues", reconeix Ginestar. A principis d'any, recorda, va ser la seu del Bloc del carrer de la Murta, i aquest dimecres la de Compromís i la seu del diari Levante-EMV.

Tractar de posar fi a la situació és el que vol el govern de la localitat. Per això, aprofitant la reunió que celebraran aquest dilluns per a debatre els pressupostos, els grups polítics que formen l'equip de govern d'Alzira (Compromís, PSPV i EUPV) "entrarem a parlar sobre aquesta situació perquè cal prendre alguna mesura", afirma la regidora. De moment, les darreres pintades han estat notificades a la Guàrdia Civil.