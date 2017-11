Les Falles celebraran el primer aniversari com a Patrimoni Cultural amb una plantà a tomb

Amb motiu del primer aniversari de la inclusió de les Falles en la llista de Patrimonis Culturals Immaterials de la Humanitat per la UNESCO, l'Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria de Cultura Festiva, i amb la col·laboració de la Delegació de Promoció del Patrimoni i Infantils i Juvenils de Junta Central Fallera (JCF), està preparant tot un seguit d'actes per a commemorar l'efemèride. La celebració serà el pròxim dia 2 de desembre, a la Ciutat de l'Artista Faller, a partir de les 17 hores.

El tret d'eixida de la celebració el donarà la plantà al tomb de la falla commemorativa realitzada per l'artista Juanjo García. La falla recrea la "columna del patrimoni", un disseny d'Ibán Ramón que s'ha convertit ja en una icona de la candidatura de les Falles a Patrimoni de la Humanitat. A més, a eixa hora hi ha prevista la inauguració de l'exposició 'El llibret de falla. Explicació i relació de la festa', amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana (Els Tallers, carrer de Sánchez Arjona, 12) i també hi haurà visites al Museu del Gremi d'Artistes Fallers, que estarà obert durant tota la vesprada.

A les 17.30 hores hi ha programada 'Una estoreta per al patrimoni', on els representants de cada comissió infantil portaran el seu dibuix, que s'incorporarà a la falla commemorativa. Cada comissió participant rebrà una còpia del títol de la UNESCO que declara les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat perquè el puguen penjar als seus casals.

A les 18 i a les 19 hores hi haurà la desfilada d'indumentària tradicional a càrrec de Xavier Rausell i el grup Les Folies (Els Tallers), en una activitat denominada 'Vestir el patrimoni', centrada en peces de la ciutat de València i la comarca de l'Horta.

La recta final de la celebració començarà a les 19 hores amb un concert del grup Bajoqueta Rock, intèrprets de la nova versió de "València, en Falles" que calfaran l'ambient previ a la cremà. Una hora després, a les 20 hores, es presentarà el llibre La festa dels sentits, publicat per la JCF, que fa un repàs fotogràfic de la festa de les Falles a partir de la idea del cartell de 2017 i que compta amb la participació d'aquelles persones que enviaren piulades sobre les Falles. Finalment, a les 20.30 hores, Caballer FX dispararà una mascletà i arribarà el moment de la cremà de la falla commemorativa. A més, la jornada festiva inclourà animació a càrrec de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera, tallers infantils i 'gastronetes'.

El regidor de Cultura Festiva i president de la JCF, Pere Fuset, ha destacat la importància d'aquella fita històrica del darrer 30 de novembre, "en un gran reconeixement als valors creatius, culturals i socials que fan singular la nostra festa". De fet, en la commemoració, en un espai emblemàtic per a les Falles com la Ciutat de l'Artista Faller, "estaran presents, amb protagonisme per als xiquets i xiquetes que són present i seran el futur de les Falles, tots els elements que fan de la festa gran de València una celebració única al món".