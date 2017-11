L'extinció d'incendis, la nova aposta d'Air Nostrum per a Europa i el nord d'Àfrica

L'aerolínia valenciana Air Nostrum, en plena tasca de diversificació, opta per expandir el seu negoci cap a l'extinció d'incendis. Carlos Bertomeu, president de la companyia, ha anunciat aquest divendres que mitjançant la societat Plysa, propietat dels socis d'Air Nostrum, vol optar a concursos d'extinció d'incendis a Espanya, Portugal, França i el nord del Marroc. Per tal de dur a terme aquesta tasca, s'ha fet una inversió de 8 milions d'euros i s'adquirirà un total de 6 avions. A més, està prevista la contractació de nous pilots.

En aquests moments, la societat no compta amb el Certificat d'Operacions Especials necessari per a operar en aquest àmbit. Està demanat des de juliol d'aquest any i esperen que la resolució arribe al voltant de 2018. L'empresa se centrarà en València i no només vol dedicar les seues operacions a apagar els incendis, "negoci malauradament creixent" en paraules de Bertomeu, sinó que vol incloure també tasques de prevenció mitjançant tecnologia de drons.

Des d'Air Nostrum consideren que el sector de l'extinció d'incendis està madur en la nostra societat i que necessita una renovació en tots els aspectes. És ahí on han vist el negoci perquè, segons Bertomeu, tenen capacitat i experiència "tant per a fer volar avions com per a portar a terme tasques de manteniment. Air Nostrum és el soci únic de l'empresa, amb Bertomeu i el seu director general, Miguel Ángel Falcón Martín, com a administradors.

Per a continuar el seu camí de diversificació de negoci, iniciat després de la crisi, Air Nostrum analitza embarcar-se també en el món del transport ferroviari. Mitjançant la intermodalitat de Levante S.A. (ILSA), on els socis de la companyia tenen una participació del 90%, estan valorant la compra de trens de diferents fabricants i l'entrada de nous socis amb l'objectiu d'iniciar operacions a partir de 2020, data en la qual es liberalitzaran els mercats ferroviaris domèstics de la Unió Europea.

Bertomeu ha assegurat que, en aquest moment, l'AVE i la Llarga Distancia no són una competència directa per a ell, però vol estar preparat per a quan puga arribar a ser-ho. Ha explicat, també, que si en algun moment es fa una estació d'AVE a l'aeroport de Madrid, molts dels passatgers que fan allí connexions entre un avió i un altre podran optar per fer el segon trajecte amb tren. Ahí és on el transport ferroviari faria competència a Air Nostrum, i la companyia vol estar present en eixa oportunitat de negoci.

Els propietaris d'Air Nostrum han creat la companyia independent ILAI, que aglutina un conjunt d'empreses que es dedica al disseny, gestió i control de nous projectes i inversions, i treballa com a consultora per a aquestes societats. Dins d'ella es troben Amaszonas del Paraguai i Flyest Líneas Aéreas, a l'Argentina, amb les quals opera rutes entre països de Sud-amèrica. La propietat d'aquestes empreses és compartida entre els socis d'Air Nostrum i inversors dels països d'origen. A més de proporcionar avions, a través d'ILAI han creat Anta, propietat al 100% dels socis de la companyia valenciana, amb la qual ofereixen serveis de reparació i manteniment al Paraguai.

Al mercat europeu, s'han fet amb el 51% de Medavia. Aquesta empresa, de Malta, es dedica principalment als vols xàrter i corporatius cap a zones amb interessos petrolífers com Líbia.

Finançament de la Generalitat

Bertomeu ha defensat també la subvenció de 3 milions d'euros que els Pressupostos de la Generalitat preveuen injectar en l'aerolínia, que segons ha explicat està emparada per la Unió Europea. Els diners s'invertiran en un flota que reduirà emissions de gasos.

En aquest sentit, l'empresari ha assenyalat que Europa va traure una legislació per a finançar projectes que milloraren i reduïren les emissions de gasos i que des d'Air Nostrum es preveu invertir el pròxim any "quasi 300 milions d'euros en flota nova que redueix les emissions per seient pel tipus de tecnologia dels motors i per la grandària de l'avió".

Per a això, la companyia ha treballat "moltíssim" més d'un any i mig amb el Banc Europeu d'Inversions per a aconseguir el certificat que testifica que la inversió està "directament relacionada" amb la reducció d'emissions de gasos. Una vegada van obtindre aquesta acreditació "van vindre a analitzar el nostre risc per a finançar-nos".

"Quan es fan inversions d'aquest tipus, no es tracta d'un concurs, igual que va fer la Ford quan va fer inversions ací", ha recordat. "Tu acudeixes a la teua comunitat autònoma, que té línies per a inversió o despesa corrent de fins a un percentatge cobert per la Unió Europea" i Air Nostrum ho va sol·licitar "sota el paraigua d'Europa" i la Generalitat "ho ha posat en els pressupostos i nosaltres comptem amb aquestos diners i esperem que ens siguen assignats", ha conclòs.